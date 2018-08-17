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Ратажковскі з милим цуценятком підкорили шанувальників

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За 11 годин кадр Ратажковскі набрав 860 тис. лайків - фото 1
За 11 годин кадр Ратажковскі набрав 860 тис. лайків / instagram

Американська модель Емілі Ратажковскі показала дуже потішне спільне фото з цуциком.

При цьому знаменитість не забула у своєму стилі розсунути ноги і оголити груди в коротенькій сукні.

І ще: Спокуслива Ратажковскі здивувала Instagram своїм пресом

"Животик. Таке пузико", – зворушливо підписала Ратаковскі. За 11 годин кадр набрав 860 тис. лайків, а фанати залишилися розчулені. Багато хто почав писати, що обожнюють собак та інших звіряток з повними животиками, а деякі зазначили, що цуценя забрало всю увагу на себе.

Днями Емілі опублікувала кумедне відео, на якому "танцює сідницями", сидячи на диванчику. Коротка сукня, а також спокусливі форми зробили свою справу: за добу запис побачили понад 1,6 млн користувачів.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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