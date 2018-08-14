Ратажковскі здивувала фанів фото з цензурою (18+)

Американська модель Емілі Ратажковскі знову опинилась у центрі уваги через відверті фото.

27-річна американська акторка та модель Емілі Ратажковскі влаштувала собі відпочинок з коханим, поки проекти ще не почались. Відтак профіль зірки в соцмережі Instagram, за яким стежать понад 19 млн осіб, наповнюється сонячними та звабливим кадрами з вечірок та пляжів.

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Однак недавній знімок зірки у сукні з глибоким декольте, яке не втримало бюст Емілі, викликало шквал коментарів. Модель, звісно ж, не соромиться демонструвати своє тіло, однак, відповідно до правил соцмережі, "замалювала" груди у кадрі. Але знімок все одно зібрав понад 340 тисяч лайків всього за дві години.

instagram.com/emrata

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