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Ратажковскі здивувала фанів фото з цензурою (18+)

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Ратажковскі не втримала власні груди - фото 1
Ратажковскі не втримала власні груди

Американська модель Емілі Ратажковскі знову опинилась у центрі уваги через відверті фото.

27-річна американська акторка та модель Емілі Ратажковскі влаштувала собі відпочинок з коханим, поки проекти ще не почались. Відтак профіль зірки в соцмережі Instagram, за яким стежать понад 19 млн осіб, наповнюється сонячними та звабливим кадрами з вечірок та пляжів.

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Однак недавній знімок зірки у сукні з глибоким декольте, яке не втримало бюст Емілі, викликало шквал коментарів. Модель, звісно ж, не соромиться демонструвати своє тіло, однак, відповідно до правил соцмережі, "замалювала" груди у кадрі. Але знімок все одно зібрав понад 340 тисяч лайків всього за дві години.

instagram.com/emrata - фото 269856
instagram.com/emrata

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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