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Танці сідницями: нове відео Ратажковскі підкорює мережу

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Танці сідницями: нове відео Ратажковскі підкорює мережу - фото 1
Танці сідницями: нове відео Ратажковскі підкорює мережу / instagram.com/emrata

Спокуслива Емілі Ратажковскі знову опинилась у центрі уваги через власне тіло.

27-річна популярна акторка та модель Емілі Ратажковскі встигає не лише займатись стильними проектами, а й вести профіль в соцмережі Instagram, де за нею стежать понад 19 млн осіб. Дівчина зовсім не соромиться демонструвати своє тіло на публіку, тому акаунт періодично наповнюється доволі відвертими кадрами. Цього разу Емілі опублікувала кумедне відео, на якому "танцює сідницями", сидячи на диванчику. Коротка сукні, а також спокусливі форми зробили свою справу - за добу запис побачили понад 1,6 млн користувачів.

І ще: 51-річна Холлі Беррі вразила своїм тілом

Loves a boat have you noticed?

Публикация от Emily Ratajkowski (@emrata)

Читайте також: Ратажковскі показала спокусливі форми у вузькій сукні

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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