Спокуслива Ратажковскі здивувала Instagram своїм пресом

Популярна модель Емілі Ратажковскі знову опинилась у центрі обговорення через своє тіло.

27-річна американська модель та акторка Емілі Ратажковскі активно веде свій акаунт в соцмережі Instagram, де за нею стежать понад млн користувачів. Частенько зірка публікує доволі відверті знімки, адже зовсім не соромиться демонструвати своє тіло і вважає його своєю зброєю. Однак недавні фото Ратажковскі у коротких шортах та вкороченому светрику Coca-Cola викликає неоднозначні емоції у фанатів. А все через її дивний прес, який робить Емілі дуже змарнілою та худою. Чимало фанатів наголосили, що зірка виглядає наче анорексичка. А як вважаєте ви?

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Публикация от Emily Ratajkowski (@emrata) 15 Авг 2018 в 7:59 PDT

Публикация от Emily Ratajkowski (@emrata) 14 Авг 2018 в 10:29 PDT

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