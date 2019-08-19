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Зеровілль: комедія Джеймса Франко, яка вас однозначно вразить
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У мережі з'явився трейлер комедії "Зеровілль" актора та режисера Джеймса Франко, де він також виконав головну роль. Стрічка стала екранізацією однойменного роману Стівена Еріксона.
Сюжет фільму розгортається навколо історії 24-річного студента Айка Джерома, архітектора за освітою, але одержимого кіномана. Це підтверджують його татуювання на голові з кадром з його улюбленого фільму – "Місце під сонцем" (1951).
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Події картини розгортаються у 1969 році в Голлівуді. Переїхавши в мекку кіноіндустрії, головний герой починає працювати костюмером, потім – монтажером, але в якийсь момент розуміє, що жити на межі між реальністю і вигадкою не так вже й здорово.
Зеровілль – дивіться трейлер фільму з Джеймсом Франко:
Крім Франко у фільмі знялися Меган Фокс, Сет Роген, Джої Кінг та інші.
Нагадаємо, компанія-дистриб'ютор Alchemy придбала права на показ "Зеровілля" у США ще у вересні 2015 року, але незабаром вона оголосила про банкрутство, тому вихід фільму затягнувся. Навесні цього року повідомлялося, що право на поширення стрічки викупили myCinema.
Світова прем'єра "Зеровілля" призначена на 12 вересня 2019 року. Тоді ж картина з'явиться і в українському прокаті.
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