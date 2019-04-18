Rammstein показав Херсон у тизері до нового альбому: дивіться відео

Німецький гурт Rammstein, який вражає своїми скандальними та провокативними витівками, анонсував новий студійний альбом. Для його релізу вони виклали у мережу відеотизер, на якому уважні користувачі мережі впізнали український Херсон.

На ролику гурту Rammstein можна побачити перехрестя вулиць 200-річчя Херсону та 49-ої Гвардійської дивізії, а також площа 40-річчя Перемоги.

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Зазначимо, що містяни називають це місце "Площею Трьох багнетів" – посеред транспортного кільця стоїть монумент захисникам Херсону у вигляді трьох багнетів.

Тизерне відео презентує новий альбом гурту Rammstein. Щоправда, наразі невідомо, чому хлопці вирішили обрати для ролика саме спальний район Херсона.

Новий студійний альбом Rammstein вийде 17 травня. Наразі гурт представив дев'ять уривків з композицій, які увійдуть до нової платівки, а також пісню Deutschland, кліп на яку наробив чимало галасу у мережі.

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