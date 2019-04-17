Beyonce випустила альбом з виступами наживо: слухайте всі пісні

Популярна співачка Beyonce потішила фанатів новою платівкою HOMECOMING: THE LIVE ALBUM, у якій зібрала всі свої пісні з фестивалю Coachella. Слухайте всі треки онлайн на Радіо МАКСИМУМ!

Знаменита Beyonce вирішила ще міцніше закріпити своє ім'я в історії виступів на шалено популярному фестивалі Coachella. Нещодавно зірка презентувала незвичайний альбом під назвою "Homecoming: The Live Album", у якому зібрано 40 треків виконавиці, які звучали зі сцени.

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Насолоджуватись старими та новими піснями Beyonce у дуетах з різними зірками можна упродовж 208 хвилин, відчувши себе нібито на реальному концерті.

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Beyonce - Homecoming: The Live Album, слухайте альбом онлайн:

Beyonce - Homecoming: The Live Album, список треків:

Welcome (Homecoming Live) Crazy In Love (Homecoming Live) Freedom (Homecoming Live) Lift Every Voice and Sing (Homecoming Live) Formation (Homecoming Live) So Much Damn Swag (Interlude - Homecoming Live) Sorry (Homecoming Live) Kitty Kat (Homecoming Live) Bow Down (Homecoming Live) I Been On (Homecoming Live) Drunk in Love (Homecoming Live) Diva (Homecoming Live) Flawless / Feeling Myself (Homecoming Live) Top Off (Homecoming Live) 7/11 (Homecoming Live) Bug A Boo Roll Call (Interlude - Homecoming Live) Party (Homecoming Live) Don't Hurt Yourself (Homecoming Live) I Care (Homecoming Live) Partition (Homecoming Live) Yoncé (Homecoming Live) Mi Gente (Homecoming Live)J Balvin Baby Boy (Homecoming Live) You Don't Love Me (No, No, No) (Homecoming Live) Hold Up (Homecoming Live) Countdown (Homecoming Live) Check On It (Homecoming Live) Deja Vu (Homecoming Live)Jay-Z The Bzzzz Drumline (Interlude - Homecoming Live) Run the World (Girls) (Homecoming Live) Lose My Breath (Homecoming Live)Kelly Rowland, Michelle Williams Say My Name (Homecoming Live)Kelly Rowland, Michelle Williams Soldier (Homecoming Live)Kelly Rowland, Michelle Williams Get Me Bodied (Homecoming Live) Single Ladies (Put a Ring on It) (Homecoming Live) Lift Every Voice and Sing (Blue's Version - Homecoming Live)Blue Ivy Carter Love On Top (Homecoming Live) Shining (Thank You) (Homecoming Live) Before I Let Go (Homecoming Live Bonus Track) I Been On (Homecoming Live Bonus Track)



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