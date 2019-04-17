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Beyonce випустила альбом з виступами наживо: слухайте всі пісні
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Популярна співачка Beyonce потішила фанатів новою платівкою HOMECOMING: THE LIVE ALBUM, у якій зібрала всі свої пісні з фестивалю Coachella. Слухайте всі треки онлайн на Радіо МАКСИМУМ!
Знаменита Beyonce вирішила ще міцніше закріпити своє ім'я в історії виступів на шалено популярному фестивалі Coachella. Нещодавно зірка презентувала незвичайний альбом під назвою "Homecoming: The Live Album", у якому зібрано 40 треків виконавиці, які звучали зі сцени.
І ще: Популярна музика: плейлист хітових пісень, які варто почути
Насолоджуватись старими та новими піснями Beyonce у дуетах з різними зірками можна упродовж 208 хвилин, відчувши себе нібито на реальному концерті.
Щоб слухати музику онлайн на Deezer, потрібно пройти просту авторизацію або ж реєстрацію. Також зайти можна через сторінку в соцмережі Facebook
Beyonce - Homecoming: The Live Album, слухайте альбом онлайн:
Beyonce - Homecoming: The Live Album, список треків:
- Welcome (Homecoming Live)
- Crazy In Love (Homecoming Live)
- Freedom (Homecoming Live)
- Lift Every Voice and Sing (Homecoming Live)
- Formation (Homecoming Live)
- So Much Damn Swag (Interlude - Homecoming Live)
- Sorry (Homecoming Live)
- Kitty Kat (Homecoming Live)
- Bow Down (Homecoming Live)
- I Been On (Homecoming Live)
- Drunk in Love (Homecoming Live)
- Diva (Homecoming Live)
- Flawless / Feeling Myself (Homecoming Live)
- Top Off (Homecoming Live)
- 7/11 (Homecoming Live)
- Bug A Boo Roll Call (Interlude - Homecoming Live)
- Party (Homecoming Live)
- Don't Hurt Yourself (Homecoming Live)
- I Care (Homecoming Live)
- Partition (Homecoming Live)
- Yoncé (Homecoming Live)
- Mi Gente (Homecoming Live)J Balvin
- Baby Boy (Homecoming Live)
- You Don't Love Me (No, No, No) (Homecoming Live)
- Hold Up (Homecoming Live)
- Countdown (Homecoming Live)
- Check On It (Homecoming Live)
- Deja Vu (Homecoming Live)Jay-Z
- The Bzzzz Drumline (Interlude - Homecoming Live)
- Run the World (Girls) (Homecoming Live)
- Lose My Breath (Homecoming Live)Kelly Rowland, Michelle Williams
- Say My Name (Homecoming Live)Kelly Rowland, Michelle Williams
- Soldier (Homecoming Live)Kelly Rowland, Michelle Williams
- Get Me Bodied (Homecoming Live)
- Single Ladies (Put a Ring on It) (Homecoming Live)
- Lift Every Voice and Sing (Blue's Version - Homecoming Live)Blue Ivy Carter
- Love On Top (Homecoming Live)
- Shining (Thank You) (Homecoming Live)
- Before I Let Go (Homecoming Live Bonus Track)
- I Been On (Homecoming Live Bonus Track)
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