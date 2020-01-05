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Рамі Малек став обличчям Saint Laurent: ефектні фото

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Рамі Малек не тільки знімається у кіно - фото 1
Рамі Малек не тільки знімається у кіно / gettyimages

Володар "Оскара" за головну роль у фільмі "Богемна рапсодія" Рамі Малек став обличчям чоловічої колекції Saint Laurent весна-літо 2020. Автором знімків виступив фотограф Девід Сімс.

Нагадаємо, що у 2020 році Рамі Малек з'явиться у ролі головного лиходія у фільмі про Джеймса Бонда "Не час помирати". Раніше обличчям Saint Laurent був актор Кіану Рівз.

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Рамі Малек став обличчям Saint Laurent: ефектні фото - фото 378238

Рамі Малек став обличчям Saint Laurent: ефектні фото - фото 378239

Рамі Малек став обличчям Saint Laurent: ефектні фото - фото 378240

Рамі Малек став обличчям Saint Laurent: ефектні фото - фото 378241

Рамі Малек став обличчям Saint Laurent: ефектні фото - фото 378242

Раніше січневий випуск Vogue Italia вийшов з ілюстраціями замість фотографій. Це перша ілюстрована обкладинка в історії італійської версії культового журналу. Чому так сталося – читайте далі!​ Vogue Italia на своїй сторінці в інстаграмі пояснила, що зробила так, аби впровадити екологічніші методи виробництва масмедіа.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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