Рамі Малек став обличчям Saint Laurent: ефектні фото

Рамі Малек не тільки знімається у кіно / gettyimages

Володар "Оскара" за головну роль у фільмі "Богемна рапсодія" Рамі Малек став обличчям чоловічої колекції Saint Laurent весна-літо 2020. Автором знімків виступив фотограф Девід Сімс.

Нагадаємо, що у 2020 році Рамі Малек з'явиться у ролі головного лиходія у фільмі про Джеймса Бонда "Не час помирати". Раніше обличчям Saint Laurent був актор Кіану Рівз.

І ще: Rihanna випустила колекцію Savage x Fenty до Дня святого Валентина

Раніше січневий випуск Vogue Italia вийшов з ілюстраціями замість фотографій. Це перша ілюстрована обкладинка в історії італійської версії культового журналу. Чому так сталося – читайте далі!​ Vogue Italia на своїй сторінці в інстаграмі пояснила, що зробила так, аби впровадити екологічніші методи виробництва масмедіа.

Читайте також: Сексуальна Джіджі Хадід знялася топлес для новорічного календаря