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Ralph Lauren представив форму США для Олімпійських ігор у Токіо
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Ralph Lauren представив форму для збірної США. Зауважимо, що бренд співпрацює зі збірною з 2008 року. Тож спортсмени знову з'являться на публіці у стильних образах.
Спортсмени носитимуть білі куртки з синіми каптурами та комірами. Вони будуть прикрашені нашивкою американського прапора на лівому рукаві, олімпійським логотипом – на правому, пише HypeBeast.
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Одяг виконаний з екологічних матеріалів. Під час фарбування тканин представники бренду використовували технологію, яка витрачає менше води й енергії.
Нагадаємо, раніше стало відомо про те, що Олімпійські ігри в Токіо пройдуть без глядачів-іноземців. Заборона введена для того, щоб не допустити нового спалаху COVID-19 у країні.
А ще раніше ми розповідали, що Міжнародний олімпійський комітет закликав учасників майбутніх Олімпійських ігор в Токіо уникати зайвих фізичних контактів і бути обережними. Вони просять не тиснути один одному руки під час зустрічі, не обійматися та дотримуватися соціальної дистанції. При цьому, спортсменам безплатно видадуть 150 тисяч презервативів. Учасників змагань забезпечують засобами контрацепції з 1980-х і, мабуть, цього разу традицію теж вирішили не порушувати. Через це рішення оргкомітету вже висміюють у мережі.
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