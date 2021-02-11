Олімпійським спортсменам у Токіо видаватимуть презервативи: у мережі вже з цього кепкують

Якщо ви забули, то ми нагадаємо, що майбутні Олімпійські ігри у Токіо відбудуться влітку цього року. Організатори уже розробили нові правила як для спортсменів, так і вболівальників. А також планують роздавати учасникам ігор контрацептиви.

Міжнародний олімпійський комітет закликає учасників майбутніх Олімпійських ігор в Токіо уникати зайвих фізичних контактів і бути обережними.

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Вони просять не тиснути один одному руки під час зустрічі, не обійматися та дотримуватися соціальної дистанції. При цьому, спортсменам безплатно видадуть 150 тисяч презервативів.

Учасників змагань забезпечують засобами контрацепції з 1980-х і, мабуть, цього разу традицію теж вирішили не порушувати. Через це рішення оргкомітету вже висміюють у мережі.

"Секс на відстані 2 метрів сам по собі може вважатися олімпійською подією", – жартують у соцмережах.

Організатори Ігор підкреслюють, що не зможуть забезпечити 100-відсотковий захист від коронавірусу. Для забезпечення безпеки техперсонал повинен буде надати негативний тест на коронавірус, також раз на 4 дні перевіряти на COVID-19 будуть спортсменів-учасників.

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