Balenciaga випустив колекцію мерчу Rammstein: для реклами знялися фанати гурту

На одязі фотографії Rammstein, яких раніше не бачив ніхто

Бренд Balenciaga представив колаборації з німецьким гуртом Rammstein. Демна Гвасалія створив колекцію мерчу, в якій представлені лонгсліви, худі, кепки, поясні сумки та рюкзаки.

Представники гурту, як пише видання Dazed Digital, також склали плейлист в Apple Music спеціально для Balenciaga. До нього увійшли треки Лани Дель Рей, The Stranglers, Arctic Monkeys, а також Vegyn і Archy Marshall.

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На речах з колекції надруковані раніше не опубліковані фотографії з фотосесії групи, знятої художником Готфрідом Хельнвайном. Balenciaga також представив рекламну кампанію, в якій знялися шанувальники Rammstein. Їх представники бренду знайшли в інстаграмі.

Речі з колаборації Balenciaga x Rammstein вже можна придбати на сайті бренду.

Раніше модний будинок випустив модель кросівок Track Sculpture, які складаються з 16 латунних деталей, спаяних між собою. Латунна скульптура, розмір якої відповідає 41-му розміру взуття, дасть початок лінії предметів декору французького модного дому Objects.

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