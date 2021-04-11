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Стильний дідусь повторює образи зірок, і це варто побачити

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Дідусь відтворює образи знаменитостей - фото 1
Дідусь відтворює образи знаменитостей

Внук зробив зі свого дідуся улюбленця соцмереж, і для цього потрібно було лише обновити його гардероб. Хто сказав, що стиль має вік?

75-річний чоловік? якого кличуть Грампс (Gramps)? став найстильнішим дідусем Інстаграму, адже у нього неймовірне відчуття стилю. Забудьте про нудних одяг для літніх, адже Грампс з легкістю відтворює і зіркові образи. А найкраще в цьому те, що його внук та фотограф Яннік Діфенбрах фіксує найяскравіші "луки" дідуся та публікує їх у соцмережах.

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За словами Янніка, дідусь завжди цікавився модою, тож він вирішив йому допомогти.

"Грампс народився та виріс у Словенії, і в підлітковому віці він теж мав крутий вигляд. А у 2016-2017 почав носити вуличний одяг, коли я запропонував йому приміряти моє вбрання. Це почалось, як весела ідея, але він мав дуже класний вигляд. Тож ми зробили кілька кадрів та завантажили їх в Інстаграм", – ділиться внук. А сьогодні за його профілем стежать вже понад мільйон людей!

Стильний дідусь повторює образи зірок, і це варто побачити - фото 455146

Стильний дідусь повторює образи зірок, і це варто побачити - фото 455147

Стильний дідусь повторює образи зірок, і це варто побачити - фото 455148

Стильний дідусь повторює образи зірок, і це варто побачити - фото 455149

Стильний дідусь повторює образи зірок, і це варто побачити - фото 455150

Стильний дідусь повторює образи зірок, і це варто побачити - фото 455152

Стильний дідусь повторює образи зірок, і це варто побачити - фото 455154

Стильний дідусь повторює образи зірок, і це варто побачити - фото 455153

Стильний дідусь повторює образи зірок, і це варто побачити - фото 455151

Стильний дідусь повторює образи зірок, і це варто побачити - фото 455155

Стильний дідусь повторює образи зірок, і це варто побачити - фото 455156

Джерело всіх фото: instagram.com/jaadiee/

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