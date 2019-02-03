Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Голос країни Нацвідбір на Євробачення 2019

У Британії чорний кіт-футболіст став зіркою матчу: відео

  • 96
Кіт-футболіст зірвав матч - фото 1
Кіт-футболіст зірвав матч / pexels

Чорний кіт вибіг на поле прямо під час матчу англійської Прем'єр-ліги між командами "Евертон" і "Вулверхемптоном", через що гру довелося призупинити.

Інцидент стався на полі стадіону Гудісон Парк у Ліверпулі. Під час вимушеної паузи коментатор BBC Джон Ейкрез дві хвилини описував поведінку кота під час матчу.

І ще: Справжній захисник: кумедний пес підкорює мережу

"Він схожий на цілком дорослого кота. Він опускає плече, відхиляється в одну сторону, біжить в іншу. Стюард намагається зловити кота, але кіт здогадується про це і змінює темп," – жартував ведучий.

Відзначається, що гру все-таки вдалося відновити. Для компенсації паузи суддя Лі Мейсон призначив сім хвилин додаткового часу у кінці гри. Чорний кіт приніс невдачу команді "Евертон" – спортсмени програли суперникам на домашній арені з рахунком 1:3.

Читайте також: Унікальну тварину сфотографував чоловік за власним будинком

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
iPhone X та Samsung Galaxy S8: чи варто купувати флагмани минулих років
  • 04 лютого, 15:00
  • 419
Від 90-х до сьогодні: ностальгійні фото, як змінилися улюблені зірки
  • 04 лютого, 17:00
  • 388
Привітання з Днем ангела Оксани: побажання і картинки на іменини
  • 05 лютого, 18:42
  • 31277
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Лайфстайл