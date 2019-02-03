У Британії чорний кіт-футболіст став зіркою матчу: відео

Чорний кіт вибіг на поле прямо під час матчу англійської Прем'єр-ліги між командами "Евертон" і "Вулверхемптоном", через що гру довелося призупинити.

Інцидент стався на полі стадіону Гудісон Парк у Ліверпулі. Під час вимушеної паузи коментатор BBC Джон Ейкрез дві хвилини описував поведінку кота під час матчу.

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"Він схожий на цілком дорослого кота. Він опускає плече, відхиляється в одну сторону, біжить в іншу. Стюард намагається зловити кота, але кіт здогадується про це і змінює темп," – жартував ведучий.

Відзначається, що гру все-таки вдалося відновити. Для компенсації паузи суддя Лі Мейсон призначив сім хвилин додаткового часу у кінці гри. Чорний кіт приніс невдачу команді "Евертон" – спортсмени програли суперникам на домашній арені з рахунком 1:3.

Happy Caturday!



A cat took a tour of the pitch during Everton-Wolves, delaying the game for over two minutes. pic.twitter.com/SAaPdIX2Qb — ESPN FC (@ESPNFC) February 2, 2019

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