Мессі поголив бороду і став справжнім джентльменом

Аргентинський футболіст Ліонель Мессі постав у рекламі чіпсів у кардинально новому образі. Де дівся той бородань?

Чіпси Lay’s, як головний спонсор Ліги чемпіонів, випустив свіжий рекламний ролик перед плей-офф Ліги чемпіонів.

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У ньому форвард збірної Аргентини і каталонської "Барселони" Ліонель Мессі приміряв на собі роль диригента, який готується до виходу на сцену. Строгий костюм, натерті до блиску туфлі, капітанська пов'язка, диригентська паличка і начисто виголена щетина стали в ролику головними відмінними рисами Лео.

Тим часом прямо під час матчу англійської Прем'єр-ліги між командами "Евертон" і "Вулверхемптон" великий чорний кіт вибіг на поле, через що гру довелося призупинити. Чорний кіт приніс невдачу команді "Евертон".

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