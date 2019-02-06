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Мессі поголив бороду і став справжнім джентльменом

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Мессі приміряв на собі роль диригента - фото 1
Мессі приміряв на собі роль диригента / instagram

Аргентинський футболіст Ліонель Мессі постав у рекламі чіпсів у кардинально новому образі. Де дівся той бородань?

Чіпси Lay’s, як головний спонсор Ліги чемпіонів, випустив свіжий рекламний ролик перед плей-офф Ліги чемпіонів.

І ще: Лео Мессі встановив новий історичний рекорд

У ньому форвард збірної Аргентини і каталонської "Барселони" Ліонель Мессі приміряв на собі роль диригента, який готується до виходу на сцену. Строгий костюм, натерті до блиску туфлі, капітанська пов'язка, диригентська паличка і начисто виголена щетина стали в ролику головними відмінними рисами Лео.

Тим часом прямо під час матчу англійської Прем'єр-ліги між командами "Евертон" і "Вулверхемптон" великий чорний кіт вибіг на поле, через що гру довелося призупинити. Чорний кіт приніс невдачу команді "Евертон".

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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