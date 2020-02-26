Радощі батьківства: хлопчик підкорив мережу своїми іграми (фото)

Батьківство – це завжди важка і весела робота, адже діти мають власне бачення усього на світі. Але цей малюк просто перевершив всі очікування татуся.

На платформі Reddit користувач з ніком uglyassdude поділився епічним фото свого маленького сина, яке швидко розбурхало мережу. За лічені години допис побачили понад 58 тисяч осіб, а ще більше як 700 залишили коментарі.

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"Натрапив на мого 3-річного сина під його машинкою, і він сказав, що йому потрібні інструменти", – відзначив автор. Здається, малюк виросте справжнім автолюбителем, а коментатори жартують, що скоро він може дійти і до реальної тачки. В такому випадку татусь навряд чи буде задоволений.

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