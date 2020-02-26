Бійка двох зайців потрапила на відео і розсмішила мережу

В Алтайському лісництві в Казахстані бійка зайців-біляків потрапила на відео. Кумедний ролик з'явився на сторінці Катон-Карагайського державного національного природного парку в Instagram.

На відео тварини спочатку сидять і "гіпнотизують" один одного, потім стрибають біля годівниці і по черзі встають на задні лапи, намагаючись дістати супротивника передніми. Проте кожного разу зайці промахуються.

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Зараз у зайців почався шлюбний період, під час якого вони часто б'ються.

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