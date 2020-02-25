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Євробачення

Як виглядають батьки року: епічне відео

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Новий рівень батьківства - фото 1
Новий рівень батьківства

У мережі не можуть втримати емоцій від дивного відео, яке демонструє батьківство дуже високого рівня. Важко визначитись, чи це надмірна турбота чи просто креатив.

На платформі Reddit користувач з ніком Toomad316 опублікував незвичайний ролик, який викликає чимало питань. За короткий час запис переглянули понад 25 тисяч осіб, а ще більше сотні залишили коментарі.

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А все тому, що на відео можна побачити, як з вікна приблизно 5-го поверху тягнеться мотузка прямісінько до дитячого майданчика, де дівчинка катається на гойдалці. Рівень опіки вразив користувачів:

Parent of the year from r/Unexpected

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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