Дивіться, як палають тонни палива та боєприпасів РФ на знищеному ЗСУ великому кораблі

В захопленому РФ порту Бердянськ знищено великий десантний корабель "Орськ" Чорноморського флоту окупантів. Пожежа перекинулася на інші кораблі, паливо та боєприпаси.

Військово-морські сили ЗСУ повідомили про знищення великого російського десантного корабля "Орськ" у порту Бердянська вранці 24 березня.

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У соцмережах пишуть, що один корабель потонув, ще два палають, а разом із ними знищено склад боєприпасів та цистерни з паливом.

Що відомо про корабель? Російські ЗМІ називали "Орськ" першим бойовим кораблем Росі», який зайшов у порт Бердянська і наголошували, що російська армія має намір активно залучити цей корабель для доставлення військової техніки. Російський телеканал Зірка 21 березня наголошував, що конструктивні особливості кораблів проєкту 1171 дозволяють проводити розвантаження БТРів портовими кранами.

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