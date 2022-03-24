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Дивіться, як палають тонни палива та боєприпасів РФ на знищеному ЗСУ великому кораблі
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В захопленому РФ порту Бердянськ знищено великий десантний корабель "Орськ" Чорноморського флоту окупантів. Пожежа перекинулася на інші кораблі, паливо та боєприпаси.
Військово-морські сили ЗСУ повідомили про знищення великого російського десантного корабля "Орськ" у порту Бердянська вранці 24 березня.
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У соцмережах пишуть, що один корабель потонув, ще два палають, а разом із ними знищено склад боєприпасів та цистерни з паливом.
Що відомо про корабель? Російські ЗМІ називали "Орськ" першим бойовим кораблем Росі», який зайшов у порт Бердянська і наголошували, що російська армія має намір активно залучити цей корабель для доставлення військової техніки. Російський телеканал Зірка 21 березня наголошував, що конструктивні особливості кораблів проєкту 1171 дозволяють проводити розвантаження БТРів портовими кранами.
Дивіться заспокійливе відео:
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