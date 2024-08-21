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Рада підтримала законопроєкт про заборону діяльності РПЦ в Україні
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У вівторок, 20 серпня, Верховна Рада ухвалила доопрацьований законопроєкт № 8371 щодо заборони діяльності на території України релігійних організацій, зокрема повʼязаних з рф.
Законопроєкт підтримали 265 народних депутатів. Про це повідомив нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк.
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За відповідне рішення проголосували 265 народних депутатів:
- "Слуга народу" – 173
- "Європейська солідарність" – 25
- "Батьківщина" – 17
- "Платформа за життя та мир" – 1
- "За майбутнє" – 9
- "Голос" – 18
- "Довіра" – 11
- "Відновлення України" – 0
- "Позафракційні" – 11.
Згодом кілька народних депутатів повідомили, що під час голосування стався технічний збій і їхні картки не спрацювали.
Цей документ має унеможливити діяльність церков, які керуються державою, що здійснює агресію проти України, тобто росією.
Релігійні організації, які підозрюються в співпраці з Російською православною церквою, будуть перевірятися відповідною експертною комісією. Її має створити Державна служба України з етнополітики та свободи совісті (ДЕСС). Якщо комісія зафіксує порушення – ДЕСС видасть припис церкві на виправлення ситуації.
Після цього має відбутися суд, який вирішить, чи забороняти релігійну організацію. При цьому під релігійною організацією мається на увазі не вся УПЦ МП, а окремі юридичні особи, які її представляють. Це означає, що кожну парафію чи єпархію будуть забороняти окремо.
Історичний день. Ставимо крапку в існуванні російської православної церкви та її філій в Україні. Рада ухвалила законопроєкт №8371, який заборонить діяльність релігійних організацій, що мають зв'язки з країною-агресоркою. 265 за. Для мене це було принциповим питанням, – прокоментував це голосування Микола Княжицький.
Закон набирає чинності через 30 днів з дня його опублікування. При цьому громади УПЦ МП матимуть 9 місяців на те, щоб розірвати звʼязки з РПЦ.
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