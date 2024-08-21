Рада підтримала законопроєкт про заборону діяльності РПЦ в Україні

У вівторок, 20 серпня, Верховна Рада ухвалила доопрацьований законопроєкт № 8371 щодо заборони діяльності на території України релігійних організацій, зокрема повʼязаних з рф.

Законопроєкт підтримали 265 народних депутатів. Про це повідомив нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк.

Цікаво: Ось, як українці ставляться до легалізації медичного канабісу – опитування

За відповідне рішення проголосували 265 народних депутатів:

"Слуга народу" – 173

"Європейська солідарність" – 25

"Батьківщина" – 17

"Платформа за життя та мир" – 1

"За майбутнє" – 9

"Голос" – 18

"Довіра" – 11

"Відновлення України" – 0

"Позафракційні" – 11.

Згодом кілька народних депутатів повідомили, що під час голосування стався технічний збій і їхні картки не спрацювали.

Цей документ має унеможливити діяльність церков, які керуються державою, що здійснює агресію проти України, тобто росією.

Релігійні організації, які підозрюються в співпраці з Російською православною церквою, будуть перевірятися відповідною експертною комісією. Її має створити Державна служба України з етнополітики та свободи совісті (ДЕСС). Якщо комісія зафіксує порушення – ДЕСС видасть припис церкві на виправлення ситуації.

Після цього має відбутися суд, який вирішить, чи забороняти релігійну організацію. При цьому під релігійною організацією мається на увазі не вся УПЦ МП, а окремі юридичні особи, які її представляють. Це означає, що кожну парафію чи єпархію будуть забороняти окремо.

Історичний день. Ставимо крапку в існуванні російської православної церкви та її філій в Україні. Рада ухвалила законопроєкт №8371, який заборонить діяльність релігійних організацій, що мають зв'язки з країною-агресоркою. 265 за. Для мене це було принциповим питанням, – прокоментував це голосування Микола Княжицький.

Закон набирає чинності через 30 днів з дня його опублікування. При цьому громади УПЦ МП матимуть 9 місяців на те, щоб розірвати звʼязки з РПЦ.

До слова: Інтернет-провайдери та мобільні оператори зможуть бронювати всіх своїх працівників