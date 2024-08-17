Інтернет-провайдери та мобільні оператори зможуть бронювати всіх своїх працівників

Великі інтернет-провайдери та мобільні оператори зможуть забронювати всіх працівників. У матеріалі Радіо Максимум розповідаємо, як умови та деталі бронювання.

Про відповідне рішення уряду у п’ятницю, 16 серпня, повідомив голова Міністерства цифрової трансформації України Михайло Федоров у своєму телеграм-каналі.

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Федоров зазначає, що аварійні бригади провайдерів та операторів відновлюють телеком-інфраструктуру, щоб в українців був звʼязок та інтернет попри знеструмлення й обстріли.

Такі компанії повинні мати статус критично важливого підприємства й виконувати вимоги Національного центру оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій НЦУ.

Президент поставив завдання стабілізувати мобільний звʼязок та інтернет під час знеструмлень, рішення про бронювання працівників – один із необхідних кроків. Знеструмлення не повинні впливати на базові життєві потреби людей, – написав міністр.

Деталі бронювання:

Щоб забронювати мобільних операторів, прибуток компанії повинен становити від 200 мільйонів гривень на місяць, а інтернет-провайдерів – від 20 мільйонів гривень на місяць.

Крім того, бронювати можна тих працівників, які влаштовані у штаті компанії щонайменше квартал і працюють на повну зайнятість.

Інтернет-провайдери, які мають прибуток менше 20 мільйонів гривень на місяць, можуть забронювати понад 50% працівників. Для цього вони повинні мати уже сформовані аварійно-відновлювальні бригади на територіях Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Київської, Луганської, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Сумської, Харківської, Херсонської, Чернігівської областей та в Києві.

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