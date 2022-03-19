"Сучасний Гітлер зібрав свою секту": Алан Бадоєв прокоментував шоу Путіна у Лужниках

У Росії відбувся "святковий концерт" у Лужниках з нагоди річниці окупації Криму. Захід відвідав сам Путін, з’явившися перед публікою уперше за час війни з Україною.

Український кліпмейкер Алан Бадоєв вщент розкритикував пропагандистський концерт Путіна у Лужниках.

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"Довбана орда. Сучасний Гітлер зібрав свою секту", – висловився кліпмейкер. Росіян, котрі підтримали пропагандистський концерт, Бадоєв назвав "тисячами втрачених душ". Крім того, продюсер також розкритикував зірок, котрі виступали на концерті. Бадоєв заявив, що співачка Поліна Гагаріна "мізерно використала свій талант". Тепер її голос "дорівнює кулям і бомбам, які прилетіли на голови українцям".

Пропагандистські ЗМІ РФ писали про тисячі глядачів, яким у перервах пропонували безкоштовні хот-доги. Напередодні стало відомо про те, що на захід зігнали бюджетників.

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