Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
війна

"Сучасний Гітлер зібрав свою секту": Алан Бадоєв прокоментував шоу Путіна у Лужниках

  • 493
Кадр з "концерту" - фото 1
Кадр з "концерту"

У Росії відбувся "святковий концерт" у Лужниках з нагоди річниці окупації Криму. Захід відвідав сам Путін, з’явившися перед публікою уперше за час війни з Україною.

Український кліпмейкер Алан Бадоєв вщент розкритикував пропагандистський концерт Путіна у Лужниках.

Це важливо: "Їхали мінним полем": Вакарчук показав жінку, яка вирвалася з блокади Маріуполя – відео

"Довбана орда. Сучасний Гітлер зібрав свою секту", – висловився кліпмейкер. Росіян, котрі підтримали пропагандистський концерт, Бадоєв назвав "тисячами втрачених душ". Крім того, продюсер також розкритикував зірок, котрі виступали на концерті. Бадоєв заявив, що співачка Поліна Гагаріна "мізерно використала свій талант". Тепер її голос "дорівнює кулям і бомбам, які прилетіли на голови українцям".

'Сучасний Гітлер зібрав свою секту': Алан Бадоєв прокоментував шоу Путіна у Лужниках - фото 501206

Пропагандистські ЗМІ РФ писали про тисячі глядачів, яким у перервах пропонували безкоштовні хот-доги. Напередодні стало відомо про те, що на захід зігнали бюджетників.

І ще: Нас не перемогти! 6-річний хлопчик з Сумщини віддав ЗСУ свій квадрокоптер

пропозиції партнерів
Новини