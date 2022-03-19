Путлер капут: аніматори показали, як помре Путін – відео

Український режисер влаштував анімаційний флешмоб з красномовною назвою "putler kaput!", до якого закликав долучатись митців з усього світу. І вже зібралось чимало яскравих варіантів, як глава Кремля може померти.

Український режисер анімаційного кіно Микита Лисков через вторгнення російських окупантів в Україну запустив флешмоб "putler kaput!", у рамках якого всі охочі аніматори можуть створити власну версію загибелі глави РФ, пише Радіо MAXIMUM.

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Режисер планує змонтувати отримані роботи та показати на міжнародному фестивалі, а вже зараз є чимало ефектних варіантів того, який фінал чекає на Путіна. Стежити за флешмобом та творчістю людей, а також долучитись можна в інстаграмі та у телеграмі Лискова. Умови для ілюстраторів доволі прості: ролик має тривати 10 секунд, може бути зі звуком та без, з титрами та анонімно; з розмірами 1920×1080 та 24pfs.

Тим часом пропонуємо зацінити кілька креативних прикладів, серед яких згадки про "Матрицю", Шевченка, Зеленського і навіть трактор:

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