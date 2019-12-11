Шахтар – Аталанта: відео голів і огляд матчу Ліги Чемпіонів

Донецький Шахтар зіграв з італійською Аталантою в шостому турі групового етапу Ліги чемпіонів. Дивіться відео голів, а також огляд поєдинку 11 грудня 2019-го року!

Шахтар і Аталанта провели матч на харківському "Металісті". Дивіться, чим же закінчився запеклий поєдинок у фінальному, шостому турі групового етапу!

Більше: ШАХТАР АТАЛАНТА онлайн: дивитись трансляцію матчу Ліги Чемпіонів

Перший тайм не приніс бажаного результату жодній з команд. Була рівна та напружена гра, яка не часто, але увінчувалася гострими моментами, що змушували переживати фанатів. Не обійшлося й без фолу, а також не зарахованого голу з офсайду.

У другій половині другого тайму "гірники" пропустили гол. На 68-ій хвилині гол забив Тімоті Кастань.

Дивіться відео гола Тімоті Кастаня (Аталанта):

На 77-ій хвилині Шахтар залишився у меншості, адже вилучили Домілсона Кордейро дос Сантоса.

Вилучення з поля одного з гравців "гірників" добряче так похитнуло їхню впевненість. Так, на 80-ій хвилині другий гол за італійців забив Маріо Пашаліч.

Дивіться відео гола Маріо Пашаліча (Аталанта):

Не минулося й без гола під час доданого арбітром часу. На 95-ій хвилині Аталанта загнала третій м'яч у ворота Шахтаря. Гол забив Робін Госенс.

Дивіться відео гола Робіна Госенса (Аталанта):

У результаті поєдинок закінчився з рахунком 0:3 на користь Аталанти. Шахтар, на жаль, вилетів із Ліги Чемпіонів, але потрапив до плей-оффу Ліги Європи.

Читайте також: Шевченко потрапив у ТОП-10 найкращих тренерів збірних