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Напівоголена дружина Морозюка показала інтимне фото

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Ірина Морозюк - фото 1
Ірина Морозюк / bigmir

Дружина українського футболіста Миколи Морозюка з турецького Різеспора, Ірина опублікувала нове пікантне фото. Шанувальники у захваті!

Цього разу скандальна дружина футболіста знову приємно шокувала прихильників. Так, знаменитість виклала фотографію, на якій вона позує перед дзеркалом.

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На знімку видно, як Морозюк одягла чорну сукню із величезним декольте та розрізами з обох боків. А це, у свою чергу, дає змогу чудово розгледіти її татуювання на сідницях. "Неспокійний розум жінки заспокоюється завдяки залицянням чоловіка. А внаслідок, її гормональна система, від якої залежить повністю її жіноче здоров'я і фізичний стан нормалізується", – пише жінка.

Зауважимо, що в коментарях прихильники висловлюють свою думку та стверджують, що Морозюк прекрасна та немов "чорний ангел", який спустився з небес.

Напівоголена дружина Морозюка показала інтимне фото - фото 371003

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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