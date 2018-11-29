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П'ять вагомих причин щодня їсти капусту
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Дієтологи назвали 5 причин додати до свого раціону капусту. Рекомендуємо прислухатися до них, адже цей овоч принесе надзвичайно багато користі вашому організму.
Капуста – приголомшливий антиоксидант і продукт, який позбавляє від токсинів. Також капуста очищає кров і вимиває вільні радикали.
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Ще більш цінною є здатність капусти знижувати рівень запалень завдяки вмісту в цьому продукті сульфорафана. Цей компонент пригнічує запальні процеси. У листі капусти містяться хімічні речовини, що зв'язують кадмій – одним з ключових компонентів якого є глутамін. Це найпотужніший протизапальний агент. Капусту потрібно обов'язково їсти тим, хто страждає від запалень, подразнень, алергій, болю у суглобах.
Кілька досліджень показали, що капуста завдяки високому вмісту глюкозинолатів може вважатися продуктом, який позбавляє канцерогенів. Вона бореться з вільними радикалами, які загрожують здоров'ю, а також вважаються потенційною причиною раку і хвороб серця.
Дуже корисна капуста для всієї системи травлення завдяки високому вмісту клітковини та глюкозинолатів, які допомагають організму зберігати воду й особливу структуру їжі, яка пересувається по кишківнику.
Особливої згадки заслуговує здатність капусти зберігати здоров'я серця завдяки зниженню рівня холестерину. Капуста багата на поліфеноли, що зменшують ризик серцево-судинних хвороб саме через зниження рівня поганого холестерину. Крім того, капуста блокує скупчення бляшок у судинах і знижує артеріальний тиск.
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