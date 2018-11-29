На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Як залишатись активним взимку: поради медиків
-
- 32
Взимку важливо зберігати рухливий спосіб життя, щоб бути здоровим та боротись з потенційними захворюваннями. Названо прості поради, як зберегти активність у холодну пору року.
Глава МОЗ Уляна Супрун продовжує ділитись корисною інформацією про медреформу та здоров'я на своїй сторінці в соцмережі Facebook. Цього разу медик нагадала, що навіть у холодну та морозну погоду важливо зберігати фізичну активність.
І ще: Медики розповіли, кому корисно пити кока-колу
"Дослідження вказують, що люди, які регулярно мають помірні фізичні навантаження, рідше хворіють на застуду, ніж ті, що багато сидять. Зокрема, активність допомагає знизити ризики гострих респіраторних інфекцій на більш ніж 20% ", – наголосила вона.
Відповідно до рекомендацій Британської служби охорони здоров'я, щотижня варто виділяти 150 хвилин на помірні аеробні вправи або 75 хвилин на інтенсивні тренування, щоб зміцнити здоров'я. До цього також варто додавати силові навантаження двічі на тиждень.
"Вправи помірної інтенсивності – під час якої людина спалює від 3,5 до 7 ккал на хвилину. Це ходьба, їзда на велосипеді з середньою швидкістю, йога або танці. Інтенсивні навантаження – біг, швидка ходьба чи бойові мистецтва – активність, під час якої ми витрачаємо понад 7 ккал на хвилину", – пояснила Супрун.
Як бути активним взимку:
- Гуляйте. Це позитивно впливає на роботу серцево-судинної системи та допомагає судинам бути готовими до перепадів температури. Не варто забувати, що прогулянки ще й сприяють утворенню вітаміну D та зменшують стрес.
- Правильний одяг. Варто розуміти, що зимове вбрання повинне бути зручним. Тому краще не вдягати кілька светрів, сковуючи свої рухи. А верхній одяг повинен захищати від снігу та вітру. Медики радять не забувати і про термобілизну чи шар одягу, який щільно прилягає до тіла.
- Користуйтесь можливістю. Проміняйте ліфт на сході, розмовляйте телефоном стоячи, намагайтесь хоча б частину дороги на чи з роботи йти, а не їхати.
- Прибирайте. Саме прибирання вважають помірною активністю, адже інтенсивне наведення порядку допомагає не лише зміцнити здоров'я, а й спалює калорії.
Читайте також: Експерти розповіли, чому не варто зловживати мандаринами
-
19:33Популярні додатки для Android викрили у шахрайстві
-
19:13Нейромережа навчилася визначати вік людини по очах
-
18:52За смішні гроші: представлено ігровий смартфон Nubia Red Magic Mars
-
18:30Людина-павук: вийшов фрагмент анімаційного фільму
-
18:24Астана – Динамо: відео голів і огляд матчу Ліги Європи
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
18:12Instagram буде описувати свої фото, і ось чому
-
17:48Тіна Кароль підкреслила фігуру шовковою сукнею
-
17:33Vans присвятили колекцію 60-річчю NASA
-
17:16Названі найвпливовіші знаменитості в Twitter
-
16:54Названо ідеально партнера для сну у жінок
-
16:31Титанік через 21 рік: як змінилися зірки культового фільму
-
16:12Hyundai розсекретила великий кросовер Palisade
-
15:50Гвардіолу розлютило питання про Моуріньо: епічне відео
-
Як обрати зимові шини, які не підведуть на дорозі: корисні поради
-
15:34Як відмова від алкоголю впливає на організм
-
15:16Лікарі розповіли, чому мед треба їсти з корицею
-
14:57Як перестати відволікатися на смартфон
-
14:34Глава Qualcomm заявив про швидке примирення з Apple
-
14:145 цікавих книг, які стануть чудовими подарунками
-
13:51У Грі престолів воскресили померлих героїв
-
13:33Як залишатись активним взимку: поради медиків
-
13:21Чому чоловіки більш схильні до ігроманії
-
12:56Голос люкс: новий трейлер фільмі з Наталі Портман
-
12:35Тарантіно одружився вперше у житті: хто його обраниця
-
18:24Астана – Динамо: відео голів і огляд матчу Ліги Європи
-
16:31Титанік через 21 рік: як змінилися зірки культового фільму
-
14:145 цікавих книг, які стануть чудовими подарунками
-
12:15Найкращі нові серіали 2018, які варто подивитися у грудні
-
10:15Популярна музика: новенькі пісні відомих виконавців
-
07:15Яку погоду очікувати в Україні 29 листопада
- 28 листопада
-
21:50Серіал Жити заради кохання 3 серія – дивитися онлайн 28-11-2018
-
20:22Укрзалізниця оприлюднила розклад експреса в Бориспіль
-
18:13Медики розповіли, кому корисно пити кока-колу
-
16:27Forbes склав рейтинг найбільш високооплачуваних знаменитостей до 30 років
-
14:56Притула відреагував на воєнний стан іронічним віршем
-
13:29Бумбокс – Твiй на 100%: вийшла нова потужна пісня гурту (текст)
-
08:55Різдвяний піст 2018: дата, історія, традиції і прикмети у Пилипівку
-
07:15Морозно та сухо: погода в Україні 28 листопада
-
00:05Хоффенхайм – Шахтар: відео голів і огляд матчу Ліги чемпіонів
- 27 листопада
-
19:21Відпочинок восени: чому варто поїхати у Будапешт
-
17:10Обери свій look: найкращі чоловічі образи тижня, які варті уваги
-
15:24Як виглядає найкращий автомобіль для жінок
-
11:24Зима близько: яку погоду очікувати 28 листопада
-
08:54Зірка "Гри престолів" показала епічне відео зі зйомок
-
07:15Сніг та мороз: погода в Україні 27 листопада
- 26 листопада
-
22:10Серіал Жити заради кохання 1 серія – дивитися онлайн 26-11-2018
-
21:34Рада запровадила воєнний стан в Україні: перші деталі
-
18:49Гороскоп на цей тиждень 26 листопада – 2 грудня 2018 для знаків Зодіаку
-
18:20Воєнний стан в Україні: як працюватимуть мобільні оператори