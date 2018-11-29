Як залишатись активним взимку: поради медиків

Взимку важливо зберігати рухливий спосіб життя, щоб бути здоровим та боротись з потенційними захворюваннями. Названо прості поради, як зберегти активність у холодну пору року.

Глава МОЗ Уляна Супрун продовжує ділитись корисною інформацією про медреформу та здоров'я на своїй сторінці в соцмережі Facebook. Цього разу медик нагадала, що навіть у холодну та морозну погоду важливо зберігати фізичну активність.

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"Дослідження вказують, що люди, які регулярно мають помірні фізичні навантаження, рідше хворіють на застуду, ніж ті, що багато сидять. Зокрема, активність допомагає знизити ризики гострих респіраторних інфекцій на більш ніж 20% ", – наголосила вона.

Як залишатись активним взимку

Відповідно до рекомендацій Британської служби охорони здоров'я, щотижня варто виділяти 150 хвилин на помірні аеробні вправи або 75 хвилин на інтенсивні тренування, щоб зміцнити здоров'я. До цього також варто додавати силові навантаження двічі на тиждень.

"Вправи помірної інтенсивності – під час якої людина спалює від 3,5 до 7 ккал на хвилину. Це ходьба, їзда на велосипеді з середньою швидкістю, йога або танці. Інтенсивні навантаження – біг, швидка ходьба чи бойові мистецтва – активність, під час якої ми витрачаємо понад 7 ккал на хвилину", – пояснила Супрун.

Як залишатись активним взимку

Як бути активним взимку:

Гуляйте. Це позитивно впливає на роботу серцево-судинної системи та допомагає судинам бути готовими до перепадів температури. Не варто забувати, що прогулянки ще й сприяють утворенню вітаміну D та зменшують стрес.

Це позитивно впливає на роботу серцево-судинної системи та допомагає судинам бути готовими до перепадів температури. Не варто забувати, що прогулянки ще й сприяють утворенню вітаміну D та зменшують стрес. Правильний одяг. Варто розуміти, що зимове вбрання повинне бути зручним. Тому краще не вдягати кілька светрів, сковуючи свої рухи. А верхній одяг повинен захищати від снігу та вітру. Медики радять не забувати і про термобілизну чи шар одягу, який щільно прилягає до тіла.

Варто розуміти, що зимове вбрання повинне бути зручним. Тому краще не вдягати кілька светрів, сковуючи свої рухи. А верхній одяг повинен захищати від снігу та вітру. Медики радять не забувати і про термобілизну чи шар одягу, який щільно прилягає до тіла. Користуйтесь можливістю . Проміняйте ліфт на сході, розмовляйте телефоном стоячи, намагайтесь хоча б частину дороги на чи з роботи йти, а не їхати.

. Проміняйте ліфт на сході, розмовляйте телефоном стоячи, намагайтесь хоча б частину дороги на чи з роботи йти, а не їхати. Прибирайте. Саме прибирання вважають помірною активністю, адже інтенсивне наведення порядку допомагає не лише зміцнити здоров'я, а й спалює калорії.

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