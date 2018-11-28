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Аніта Луценко розповіла, як правильно заїдати стрес

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Як правильно заїдати стрес - фото 1
Як правильно заїдати стрес / instagram.com/anitasporty

Спортсменка та тренер Аніта Луценко поділилась лайфхаком, як заїсти стрес без наслідків для фігури.

34-річна українська експерт зі схуднення та інструктор шоу "Зважені та щасливі" Аніта Луценко активно веде свій профіль в соцмережі Instagram. Там вона показує своє життя та ділиться порадами. Нещодавно спортсменка розкрила простий та дієвий лайфхак, як бороти нервовість та стрес без шкоди для тіла.

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"А ви знали, якщо у вас супер рівень стресу та хочеться його заглушити їжею, то ідеально підійде морква! Так, тверда, хрустка і, біс з ним, велика! Інтенсивно жуйте швидко та гучно та заспокоюйтесь!", – весело розповіла Луценко.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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