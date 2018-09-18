П'ять вагомих причин щодня їсти чорний шоколад

Експерти назвали 5 причин щодня їсти шоколад. Втім, мільйони людей роблять це і без всяких наукових рекомендацій.

Почнемо з того, що шоколад знижує артеріальний тиск завдяки впливу флавонолів какао. Італійські дослідники довели, що ці флавоноли виробляють окис азоту в організмі. А цей газ розслабляє м'язи в кровоносних судинах, що сприяє нормальному току крові.

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Шоколад знижує артеріальний тиск

Шоколад зменшує ризик інфарктів. Ті ж самі італійські дослідники довели, що окис азоту завдяки впливу на кровотік через артерії та кровоносні судини зменшує ймовірність інфарктів та інсультів. Їх колеги з Бразилії з'ясували, що у какао є властивість зменшувати показники "поганого" холестерину в крові, нарешті, цей інгредієнт має властивість антикоагулянту.

Шоколад позитивно впливає на приплив крові до мозку. Це забезпечується завдяки поліфенолам, які таким чином зменшують ризик нейродегенеративних захворювань, як довели дослідники з Франції. Регулярне вживання какао і шоколаду позитивно впливає на інтелект.

Шоколад позитивно впливає на прилив крові до мозку

Як не дивно, але шоколад може стати в пригоді і при діабеті другого типу. Вчені з'ясували, що какао прямо впливає на перебіг цієї хвороби, адже у флавонолів є властивість покращувати виробництво інсуліну і метаболізм глюкози в організмі.

Ну і найприємніший і очевидний плюс від вживання шоколаду. Він покращує настрій і бореться з симптомами депресії. Численні наукові дослідження і особисті спостереження мільйонів людей підтверджують цей факт.

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