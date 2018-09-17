Дієтолог розповіла, які сезонні фрукти і овочі допоможуть зміцнити імунітет

Світлана Фус поділилася списком продуктів, які зміцнюють імунітет.

Одна з найкращих дієтологів країни Світлана Фус розповіла своїм підписникам в Instagram, які сезонні продукти мають бути в раціоні для того, щоб зміцнити імунітет.

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Сливи

Сливи не тільки смачні, але і містять велику кількість речовин, що захищають організм. Серед них мінерали, ферменти і клітковина. У сливах також містяться вітаміни – С, В, бета-каротин, харчові волокна і органічні кислоти.

Сливи

Яблука та груші

Яблука та груші – продукт, який дієтолог обов'язково рекомендує занести в раціон. Вони допомагають зміцнити імунітет і є джерелами заліза, йоду, калію, кальцію, вітамінів РР і С.

Яблука і груші

Гарбуз

Гарбуз, за ​​словами Світлани Фус, один з найбагатших джерел бета-каротину. Цей жовто-рослинний пігмент в нашому організмі перетворюється на вітамін А, який сприяє нормальному росту кісток і зміцнює імунну систему.

"Їжте гарбуз регулярно і ви помітите поліпшення пам'яті і зору. А ще гарбуз благотворно впливає на нервову систему і якість сну", – пише дієтолог.

Гарбузи

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