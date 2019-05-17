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Медики розповіли, чому не всім можна ставати вегетаріанцями
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Учені зі Школи громадської охорони здоров'я Блумберга запевняють, що не всі вегетаріанські продукти однаково корисні. Саме тому вони наполегливо рекомендують перед тим, як ставати вегетаріанцями, проконсультуватися з сімейним лікарем.
Фахівці провели масштабне дослідження, в якому проаналізували дані про харчові звички й особливості раціону майже 15 тисяч пацієнтів середнього віку, за половиною з яких вони спостерігали не менше, ніж 24 роки. Фахівці прийшли до несподіваних висновків. Вони виявили зв'язок між вегетаріанством і хворобою нирок.
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Виявляється, надмірне захоплення крохмалистою та солодкою їжею рослинного походження негативно позначається на роботі нирок і може привести до хронічних захворювань (недугу було виявлено у третини учасників експерименту).
Також фахівці відзначили, що не вся вегетаріанська їжа шкідлива: здорова рослинна дієта включає вживання свіжих овочів і фруктів, продуктів, насичених клітковиною, бобових, зелені, горіхів – завдяки такому раціону ризик виникнення хвороб нирок знижується на 14%.
А ось вживання солодких соків, особливо пакетованих, сухофруктів, борошняних виробів і випічки, а також картоплі треба обмежувати.
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