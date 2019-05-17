Медики розповіли, чому не всім можна ставати вегетаріанцями

Учені зі Школи громадської охорони здоров'я Блумберга запевняють, що не всі вегетаріанські продукти однаково корисні. Саме тому вони наполегливо рекомендують перед тим, як ставати вегетаріанцями, проконсультуватися з сімейним лікарем.

Фахівці провели масштабне дослідження, в якому проаналізували дані про харчові звички й особливості раціону майже 15 тисяч пацієнтів середнього віку, за половиною з яких вони спостерігали не менше, ніж 24 роки. Фахівці прийшли до несподіваних висновків. Вони виявили зв'язок між вегетаріанством і хворобою нирок.

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Виявляється, надмірне захоплення крохмалистою та солодкою їжею рослинного походження негативно позначається на роботі нирок і може привести до хронічних захворювань (недугу було виявлено у третини учасників експерименту).

Також фахівці відзначили, що не вся вегетаріанська їжа шкідлива: здорова рослинна дієта включає вживання свіжих овочів і фруктів, продуктів, насичених клітковиною, бобових, зелені, горіхів – завдяки такому раціону ризик виникнення хвороб нирок знижується на 14%.

А ось вживання солодких соків, особливо пакетованих, сухофруктів, борошняних виробів і випічки, а також картоплі треба обмежувати.

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