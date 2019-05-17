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Медики назвали бюджетний фрукт, який дбає про здоров'я серця
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Груші - це дуже смачний фрукт, вони містять багато води, і ви можете насолоджуватися ними у сотні десертів. Крім того, груші мають велику кількість поживних властивостей, а найкраще те, що ми можемо їсти їх у будь-яку пору року. Розповідаємо, чому варто регулярно їсти ці фрукти.
Груша - це солодкий, смачний і освіжаючий фрукт, відмінне джерело поживних речовин і вона ідеально підходить для тих, хто прагне схуднути.
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Крім того, вона дуже корисна для тих, хто займається спортом (особливо перед тренуванням), адже містить прості цукри, в тому числі, фруктозу. Цей фрукт, у свою чергу, допомагає збалансувати надлишок ліпідів і білків у нашому раціоні. Розчинні і нерозчинні волокна груші допомагають зменшити рівень поганого холестерину і регулювати роботу кишківника. Адже пектин, що міститься в цьому фрукті, запобігає запорам, очищає організм.
Якщо згадати про вітаміни, які містяться в груші, то ми знайдемо комплекси вітамінів B, C і E. Крім того, з'їдаючи 2 середніх фрукти на день, ми забезпечимо себе 10% необхідної нам фолієвої кислоти.
Сік цього фрукта захищає серцево-судинну систему, забезпечує кальцієм маленьких дітей, щоб їх кістки росли здоровими і сильними, а також дає нам залізо, яке має здатність збільшувати кількість червоних кров'яних тілець.
Люди, які мають зоб, повинні їсти якомога більше груш, адже вони - відмінне джерело калію. Груші допоможуть і тим, хто страждає від набряків, адже вони є сильним сечогінним засобом. Якщо ви страждаєте від діареї, гастриту або виразки, їжте одну або дві груші на день. Також цей фрукт рекомендують для того, щоб збільшити секрецію шлункового соку і налагодити роботу печінки і підшлункової залози.
Цей смачний фрукт рекомендується для всіх, але особливо для тих, хто страждає від:
- Гіпертонії.
- Серцево-судинних захворювань.
- Холестерину.
- Хронічного запору (тоді їх треба їсти разом з шкіркою).
- Анемії.
- Чутливого шлунка.
- Набряків.
- Діареї і кольок.
- Зоба.
- Діабету.
- Надмірної ваги.
Допомагають боротися з вільними радикалами
Ці органічні сполуки, як відомо, викликають пошкодження клітин, які можуть призвести, в довгостроковій перспективі, до когнітивних порушень або передчасного старіння.
Допомагають контролювати діабет
Груші мають низький глікемічний індекс і тому ідеально підходять для діабетиків, коли вони відчувають, що хочуть з'їсти щось солодке. Перше, що відбувається після того, як ви з'їли грушу, це поглинання вуглеводів, що призводить до адекватного контролю рівня глюкози в крові.
Дбають про ваше серце
Якщо у вас були випадки серцевих захворювань у сім'ї або у вас самих є серцево-судинні проблеми, груші є відмінним засобом для профілактики цих недуг. Річ у тім, що вони містять багато клітковини, яка допомагає усунути солі жовчних кислот і зменшує рівень "поганого" холестерину. Крім цього, всього 1 груша на день знижує ризик інсульту на 50%.
Допомагають запобігти раку
Знову ж таки, ми знову згадуємо про клітковину. Саме вона, в цьому випадку, здатна запобігти раку. Це поживна речовина допомагає вивести з організму канцерогенні хімічні речовини. Якщо вони не будуть накопичуватися в товстій кишці, то ми будемо менш схильні до розвитку цього захворювання. У свою чергу, завдяки споживанню цих фруктів, жінки в періоді менопаузи на 34% рідше страждають від всіх видів раку.
І нарешті, ви повинні знати, що груша допомагає зміцнити імунну систему, дає енергію нашому організму і знімає біль, викликану запаленням.
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