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П'ять нереальних трансформацій тіла: ви не повірите

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Неймовірні історії схуднення - фото 1
Неймовірні історії схуднення / Twitter

Розповідаємо і показуємо людей, які змінили свої тіла до невпізнання. Вони важили більше 100 кілограмів!

Девід Сміт. Перше місце займає відома історія хлопця вагою більше, ніж 300 кг. Девіду довелося проробити тяжку і копітку роботу над собою. Крім дієти і посилених занять спортом потрібно було і кілька пластичних операцій, адже у чоловіка утворювалася зайва шкіра, яку треба було видалити.

І ще: До і після Instagram: фото дівчини розбурхало мережу

П'ять нереальних трансформацій тіла: ви не повірите - фото 334396

Райдмонд Кул. Його вага становила близько 220 кг, а він все зривався з кожної чергової спроби. Але одного дня чоловік знайшов в собі сили і почав худнути.

П'ять нереальних трансформацій тіла: ви не повірите - фото 334397

Олександра Коллінг. Вага дівчини становила 150 кг, і її все влаштовувало, поки не стався інцидент. Хлопець запросив її в гості до батьків, де їй довелося пройтися сходами. Та не витримала ваги і зламалася під нею.

П'ять нереальних трансформацій тіла: ви не повірите - фото 334398

Лукас Ірвін. Численні спроби схуднути закінчувалися поверненням до свого звичайного раціону. Ніхто вже не вірив, що він схудне.

П'ять нереальних трансформацій тіла: ви не повірите - фото 334399

Гаррієт Дженкіс. Дівчина і не пам'ятала себе худою. Здавалося, що вага завжди коливався в районі 120 кг. Гаррієт дізналася про конкурс, і їй захотілося отримати титул Міс схуднення-2014. В результаті дівчина змінила свій гардероб, а вага тішила цифрою 60.

П'ять нереальних трансформацій тіла: ви не повірите - фото 334400

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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