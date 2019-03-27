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Дівчина скинула половину своєї ваги: фото до і після

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Дівчина звернулася за допомогою до лікарів - фото 1
Дівчина звернулася за допомогою до лікарів / Fakt

Мешканка Нової Зеландії Аріана Оміпі, яка неодноразово набирала зайву вагу через напади голоду, зменшила шлунок і схудла вдвічі.

У 2014 році Аріана важила 126 кілограмів, і вже за 11 місяців схудла вдвічі завдяки правильному харчуванню.

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Тоді 24-річна дівчина поділилася результатами трансформації тіла в Instagram і набула популярності. Однак до початку 2018 року знову набрала 68 кілограмів зайвої ваги, приховуючи це від сотні тисяч фоловерів.

Дівчина скинула половину своєї ваги: фото до і після - фото 317263

"Я навіть не можу описати, наскільки це з'їдало мене зсередини. Я відчувала постійний голод, який могла пригнічувати лише тимчасово, – згадує Оміпі. – Я їла величезними порціями, але все одно залишалася голодною і поверталася за добавкою, а іноді навіть готувала собі нову страву".

Дівчина скинула половину своєї ваги: фото до і після - фото 317265

Дівчина скинула половину своєї ваги: фото до і після - фото 317266
Дівчина скинула половину своєї ваги: фото до і після - фото 317267

Зрештою дівчина звернулася за допомогою до лікарів, їй провели гастропластику – операцію зі зменшення об'єму шлунку хірургічним шляхом. Завдяки тому, що шлунок дівчини зменшився на 90 відсотків, вона швидко набула колишньої форми. Для підтримки ваги вона двічі на тиждень займається з персональним тренером, комбінуючи силові тренування з кардіо.

Дівчина скинула половину своєї ваги: фото до і після - фото 317264

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Джерело: fakt
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