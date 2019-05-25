До і після Instagram: фото дівчини розбурхало мережу

Перше фото дівчини в Instagram та її недавній знімок викликали шквал коментарів в інтернеті. Хто б міг подумати, що стати іншою людиною так просто.

На платформі Reddit користувач з ніком Willoughbeatz поділився колажем з фото звичайної дівчини, яка змінилась за час від першого кадру для Instagram і до сьогодні. За лічені години допис опинився у трендах мережі, зібравши понад 17 тисяч переглядів та понад тисячу коментарів.

І ще: Суворий Капітан Канада підкорив мережу: фотофакт

"Фото зліва – тоді, коли вона вперше приєдналась до Instagram. Фото справа недавнє і після слави інфлюенсера. Можливо також стала іншою людиною", – зазначив автор. А коментатори активно почали обговорювати, що популярність та мода змінює людей не лише внутрішньо, а інфлюенсери – впливові особи в мережі – лише заробляють гроші на довірливих підписниках.

Читайте також: "Нудна компанія" Ілона Маска та Tesla зійшлися в нерівному бою: епічне відео