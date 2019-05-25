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До і після Instagram: фото дівчини розбурхало мережу

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Як популярність в Instagram змінює людей - фото 1
Як популярність в Instagram змінює людей

Перше фото дівчини в Instagram та її недавній знімок викликали шквал коментарів в інтернеті. Хто б міг подумати, що стати іншою людиною так просто.

На платформі Reddit користувач з ніком Willoughbeatz поділився колажем з фото звичайної дівчини, яка змінилась за час від першого кадру для Instagram і до сьогодні. За лічені години допис опинився у трендах мережі, зібравши понад 17 тисяч переглядів та понад тисячу коментарів.

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"Фото зліва тоді, коли вона вперше приєдналась до Instagram. Фото справа недавнє і після слави інфлюенсера. Можливо також стала іншою людиною", – зазначив автор. А коментатори активно почали обговорювати, що популярність та мода змінює людей не лише внутрішньо, а інфлюенсери – впливові особи в мережі – лише заробляють гроші на довірливих підписниках.

Photo on left is from when she first joined Instagram. Photo on right is recent and after influencer fame. Might as well be a different person. from r/Instagramreality

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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