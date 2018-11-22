П'ять найкращих здорових звичок для роботи серця

"Золоту п'ятірку" здорових звичок, що сприяють підтриманню активних функцій серця, а також зміцненню міокарда, визначили шведські вчені.

Перша здорова звичка: їсти натуральні продукти. На думку фахівців, у раціоні харчування повинні переважати продукти, які не піддаються термічній обробці або ж вона допускається лише по мінімуму. Якщо слідувати цій умові, то виявиться, що більшість таких продуктів – це зелень, овочі, фрукти, бобові. Вчені підтверджують: їх вживання постачає до організму найбільшу кількість тих речовинами, які сприятливо впливають на судини й артерії.

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Друга здорова звичка: контроль над вживанням алкоголю. Чим організм старший, тим краще на нього впливає відмова від вживання алкоголю. Згідно з науковими даними, після настання 40 років вживання 350 грамів чистого алкоголю на тиждень, скорочує тривалість життя на 1-2 роки.

Від алкоголю краще відмовитися / VicHealth

Третя здорова звичка: слідкувати за фігурою. Існує тісний зв'язок між об'ємом талії та ризиком розвитку гіпертонії, ішемічної хвороби серця. У жінок нормальною вважається талія об'ємом до 90 см, у чоловіків – до 100 см. Якщо обсяг талії перевищує ці норми хоча б на 10 см, то ризик виникнення проблем зі здоров'ям дуже високий.

Четверта здорова звичка: аеробна активність. Ходьба пішки, танці, плавання, їзда на велосипеді – чим більше у житті людини аеробних навантажень, тим краще це для серця. Наукові дані свідчать: найбільшому ризику ранньої смерті у зв'язку з серцево-судинними захворюваннями схильні люди, що ведуть малоактивний спосіб життя – неважливо, худі вони, огрядні або ті, що страждають ожирінням.

Не забувайте займатися спортом / renomia

П'ята здорова звичка: кинути палити. "Зав'язавши" з сигаретами, можна домогтися поліпшення не тільки у стані серця. За словами наукових фахівців, у курців страждають не тільки клітини серцевого м'яза, а й головного мозку, які починають піддаватися атакам з боку білих кров'яних тілець.

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