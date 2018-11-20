Ви здивуєтесь! Учені визначили найкращу альтернативу каву

Ці напої та смаколики здатні збадьорити вранці не гірше, аніж традиційна кава.

Чимало людей не уявляють свій ранок без кави, однак не лише вона допомагає швидше прокинутись та зарядитись енергією. Медики визначили кілька альтернативних варіантів, які також ефективно "розрухають" організм та мають тривалий ефект.

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На першому місці у списку авокадо, а все через велику кількістю пантотенової кислоти, яка допомагає перетворювати калорії в енергію. Крім цього, алігаторова груша, як називають авокадо, позитивно впливає на рівень глюкози в крові.

Альтернатива ранкові каві

На другій позиції банан, у якому вдосталь вуглеводів для енергії. Не варто забувати і про мікроелементи, які відновлюють м'язову тканину. Далі у списку йде темний шоколад, який чудово поєднується з зеленим чаєм. Щоправда, важливо обирати солодощі з часткою какао від 75%. Четвірку доповнює зелень через вміст заліза, цинку, фолієвої кислоти, магнію, кальцію та багатьох вітамінів.

Альтернатива ранкові каві

А от п'ятірку замикає буряк. Так-так, цей овоч, який популярний для смузі, покращує приплив крові до мозку, тому розумова активність підіймається. Не варто забувати і про водний баланс. Якщо в організмі бракує води, то людина відчуває втому та сонливість, а також голод. Тому ранок радять починати зі склянки теплої води.

Альтернатива ранкові каві

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