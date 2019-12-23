П'ять ефективних способів побороти вечірнє переїдання

Нічне переїдання для багатьох людей – це вже певна звичка, від якої практично неможливо позбутися. Так усім здається, але насправді, на думку канадських дієтологів, знадобиться всього 10 днів для того, щоб відучитися наїдатися перед сном або вночі, коли всі сплять.

Ловіть п'ять ефективних способів, які допоможуть перестати їсти вночі!

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1. Повечеряйте завчасно і нагородіть себе десертом. Рання вечірня трапеза не просто не шкідлива, а й необхідна для повноцінного травлення. А десертик у цьому випадку стане своєрідною "нагородою" за те, що пізніше ви знову не доберетеся до холодильника, щоб поласувати чимось. Повечеряти потрібно за 3-4 години до сну, щоб їжа встигла засвоїтися.

Вечеряйте за 3-4 години до сну

2. Почистьте зуби або з'їжте м'ятний льодяник. І в тому і в іншому випадку бажання поїсти відразу ж зникає. Після чищення зубів їсти якось неправильно, адже ви вже підготували ротову порожнину до сну, позбавивши її від бактерій і зубного нальоту. М'ятна цукерка містить мінімум калорій, але водночас є солодким продуктом, тому до мозку надійде сигнал про насичення.

3. Прийміть гарячу ванну з ефірними оліями, бажано з солодким ароматом. Найчастіше люди переїдають вечорами через стреси на роботі або конфлікти у сім'ї, в загальному – накопичених за день проблем. Найкращий спосіб боротьби зі стресом – гаряча ванна, яка смачно пахне. Тим більше, вченими доведено, що солодкі запахи втамовують апетит і голод.

Прийміть розслабляючу ванну

4. Займіться прибиранням. Увечері, повертаючись з роботи, всі біжать на кухню готувати вечерю, їсти, а потім відправляються на диван. Таким чином до вихідних накопичується маса справ по дому. Дієтологи ж рекомендують повечеряти після роботи і взятися за прибирання свого житла. По-перше, фізична активність спалює калорії, по-друге, після збирання вам навряд чи захочеться їсти, адже ви вже витратили калорії і повинні розуміти, що якщо не накинетеся вдруге за вечір на їжу, то вранці на вагах побачите мінус кілька сотень грамів.

5. Вчіться відмовляти себе від нічних нападів на холодильник або ж пийте кефір. Спробуйте самі собі пояснити, що кілька "вечерь" шкодять вашому здоров'ю й фігурі. Якщо не виходить – випивайте склянку кефіру.

Якщо хочете їсти – випийте склянку кефіру

Спробуйте цю методику боротьби з вечірнім переїданням і протримається хоча б десять днів, потім ви й самі не помітите, як розпрощалися зі згубною звичкою, такою, що ускладнює ваше здоров'я і погіршує зовнішній вигляд.

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