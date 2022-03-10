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Подякував за розграбовану армію: глава НАЗК потролив Шойгу в листі
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Ми ж говорили про те, що росіян потрібно деморалізовувати. Це потрібно робити з гумором. Так, щоб вони аж здригалися від люті. От, наприклад, глава НАЗК Олександр Новіков написав міністрові оборони Сергію Шойгу листа з подякою за розкрадання в російській армії.
На сайті НАЗК опублікували лист, який глава управління Олександр Новіков відправив міноборони Сергію Шойгу. В ньому глава НАЗК висловлює подяку за те, що міністр потурбувався про те, щоб армія Росії була розграбована ще до її потрапляння на територію України.
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Новіков подякував Шойгу за шалену корупцію в армії
"Агентство висловлює щиру подяку Міністру оборони російської федерації Сергію Кужугетовичу Шойгу за неоціненний внесок у те, що російські засоби та ресурси забезпечення для нападу на Україну були розкрадені ще на етапі їхнього накопичення на кордоні двох держав", – йдеться у листі.
Новіков зазначив, що Шойгу спільно з іншими посадовцями оборонного сектору допоміг українцям прискорити ліквідацію окупантів. А все тому, що вони методично, систематично та протягом не одного року розкрадали бюджетні кошти, які виділялися на оснащення армії Росії.
Наполегливе прагнення посадових осіб Міністерства оборони та збройних сил Російської Федерації привласнити кошти російських платників податків, які мали піти на потреби армії, суттєво полегшують захист демократичної України, – наголошує глава НАЗК.
До листа Олександр Новіков долучив фотографії, на яких можна побачити сміховинний захист російської техніки, а також спорядження військових країни-агресорки. До слова, тієї країни, яка має буцімто другу за силою армію у світі.
Наприклад, наші бійці виявили, що деякі російські танки Т-72 та Т-80 захищені не бронею, а картонними лотками з-під курячих яєць. Мабуть, тому у них таке люте бажання красти курей по селах. Також глава НАЗК кепкує, що відповідний захист танків обов'язково повинні врахувати, коли формуватимуть новий рейтинг найсильніших армій світу Global Firepower.
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