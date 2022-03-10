Очільник Миколаївщини запропонував "зелений коридор" окупантам, які не хочуть воювати

Ми вкотре доводимо своє благородство. Так, очільники Миколаївщини Віталій Кім запропонував "зелений коридор" для російських військових, які не хочуть брати участь в агресії проти України.

У своєму телеграмі глава Миколаївської ОВА виклав чергове відеозвернення. У ньому він звернувся до російських найманців. Їм Віталій Кім запропонував скористатися "зеленим коридором".

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Він зазначив, що багато військових стоять на кордоні з Херсонською областю. Чому так сталося? А все тому, що вони не хочуть нападати, але й повернутися не можуть, адже їм обіцяють розстріл за відступ.

Очільник області зазначив, що зараз напрацьовує механізм запровадження "зеленого коридору" для окупантів. Але стосуватиметься він лише тих, хто не стріляв, а також не чинив злочинів стосовно мирного населення.

Для них організують гарячу лінію. Звернувшись за телефоном можна буде дізнатися, куди прийти, щоб залишитися живим, а не повертатися на Росію та не сідати за ґрати.

Дивіться відеозвернення Віталія Кіма до російських солдатів:

Зелений коридор" не поширюється на артилеристів і на ракетників цих смердючих, які після Маріуполя. Варіантів у вас немає. Вам або бігти, або в землю, – наголосив Кім.

Дуже неординарне рішення. Але саме воно вкотре нагадало нам про те, що ми надзвичайно сильно відрізняємося від росіян. Так, тих мерзотників, які бомблять дитячу лікарню та пологове відділення, яке буцімто стало військовою базою.

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