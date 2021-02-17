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Пуш-пуш, миц-миц, кис-кис: як кличуть котів у 30 різних країнах
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Коти з інших країн не зрозуміють вашої мови й не будуть відгукуватися на ваше "киць-киць". Щоб у вас все ж таки був шанс звернути увагу іноземного пухнастика, ми підготували для вас міжнародний котячий словник звертання.
Важлива складова подорожі – місцеві тварини. До них потрібен особливий підхід, адже культурні традиції у цій країні можуть відрізнятися від ваших уявлень.
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Щоб ви не зганьбилися перед іноземними котами, збережіть цю шпаргалку:
- Україна – "киць-киць-киць" чи "кицю-кицю-кицю"
- Польща – "кіча-кіча"
- Чехія – "чі-чі-чі"
- Латвія – "мінка-мінка-мінка" чи "міці-міці-міці"
- Литва – "кац-кац-кац"
- Естонія – "кісю-кісю-кісю"
- Молдова – "піс-піс-піс"
- Угорщина – "циц-циц-циц"
- Болгарія – "мац-мац-мац"
- Сербія – "мац-мац-мац"
- Греція – "пс-пс-пс"
- Італія – "мічу-мічу-мічу" чи "мічо-мічо"
- Іспанія – "місу-місу" чи "міні-міні"
- Франція – "міну-міну-міну"
- Німеччина – "біз-біз-біз" чи "мітц-мітц"
- Швейцарія – "міц-міц-міц"
- Голландія – "пуш-пуш"
- Англія – "пус-пус-пус" чи "м'ю-м'ю"
- США – "кіті-кіті-кіті"
- Канада – "кірі-кірі-кірі"
- Аргентина – "мішь-мішь"
- Нова Зеландія – "кіті-кіті-кіті" чи "пус-пус-пус"
- Японія – "шу-шу-шу" чи "ойде"
- Китай – "мі-мі-мі" чи "ц-ц-ц"
- Росія – "кісь-кісь-кісь" чи "кіс-кіс-кіс"
- Ізраїль – "пс-пс-пс"
- Єгипет – "пис-пис-пис"
- Грузія – "піс-піс"
- Азербайджан – "пшіт-пшіт-пшіт" чи "піш-піш-піш"
- Іран – "пс-пс"
Якщо знаєте, як кличуть котів у інших країнах, – пишіть у коментарях!
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