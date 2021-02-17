Пуш-пуш, миц-миц, кис-кис: як кличуть котів у 30 різних країнах

Коти з інших країн не зрозуміють вашої мови й не будуть відгукуватися на ваше "киць-киць". Щоб у вас все ж таки був шанс звернути увагу іноземного пухнастика, ми підготували для вас міжнародний котячий словник звертання.

Важлива складова подорожі – місцеві тварини. До них потрібен особливий підхід, адже культурні традиції у цій країні можуть відрізнятися від ваших уявлень.

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Щоб ви не зганьбилися перед іноземними котами, збережіть цю шпаргалку:

Україна – "киць-киць-киць" чи "кицю-кицю-кицю" Польща – "кіча-кіча" Чехія – "чі-чі-чі" Латвія – "мінка-мінка-мінка" чи "міці-міці-міці" Литва – "кац-кац-кац" Естонія – "кісю-кісю-кісю" Молдова – "піс-піс-піс" Угорщина – "циц-циц-циц" Болгарія – "мац-мац-мац" Сербія – "мац-мац-мац" Греція – "пс-пс-пс" Італія – "мічу-мічу-мічу" чи "мічо-мічо" Іспанія – "місу-місу" чи "міні-міні" Франція – "міну-міну-міну" Німеччина – "біз-біз-біз" чи "мітц-мітц"

Швейцарія – "міц-міц-міц" Голландія – "пуш-пуш" Англія – "пус-пус-пус" чи "м'ю-м'ю" США – "кіті-кіті-кіті" Канада – "кірі-кірі-кірі" Аргентина – "мішь-мішь" Нова Зеландія – "кіті-кіті-кіті" чи "пус-пус-пус" Японія – "шу-шу-шу" чи "ойде" Китай – "мі-мі-мі" чи "ц-ц-ц" Росія – "кісь-кісь-кісь" чи "кіс-кіс-кіс" Ізраїль – "пс-пс-пс" Єгипет – "пис-пис-пис" Грузія – "піс-піс" Азербайджан – "пшіт-пшіт-пшіт" чи "піш-піш-піш" Іран – "пс-пс"

Якщо знаєте, як кличуть котів у інших країнах, – пишіть у коментарях!

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