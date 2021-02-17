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Пуш-пуш, миц-миц, кис-кис: як кличуть котів у 30 різних країнах

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як покликата кота в іншій країні - фото 1
як покликата кота в іншій країні

Коти з інших країн не зрозуміють вашої мови й не будуть відгукуватися на ваше "киць-киць". Щоб у вас все ж таки був шанс звернути увагу іноземного пухнастика, ми підготували для вас міжнародний котячий словник звертання.

Важлива складова подорожі – місцеві тварини. До них потрібен особливий підхід, адже культурні традиції у цій країні можуть відрізнятися від ваших уявлень.

І ще: Говори красиво: колоритні українські вигуки на всі випадки життя

Щоб ви не зганьбилися перед іноземними котами, збережіть цю шпаргалку:

Пуш-пуш, миц-миц, кис-кис: як кличуть котів у 30 різних країнах - фото 448173
  1. Україна – "киць-киць-киць" чи "кицю-кицю-кицю"
  2. Польща – "кіча-кіча"
  3. Чехія – "чі-чі-чі"
  4. Латвія – "мінка-мінка-мінка" чи "міці-міці-міці"
  5. Литва – "кац-кац-кац"
  6. Естонія – "кісю-кісю-кісю"
  7. Молдова – "піс-піс-піс"
  8. Угорщина – "циц-циц-циц"
  9. Болгарія – "мац-мац-мац"
  10. Сербія – "мац-мац-мац"
  11. Греція – "пс-пс-пс"
  12. Італія – "мічу-мічу-мічу" чи "мічо-мічо"
  13. Іспанія – "місу-місу" чи "міні-міні"
  14. Франція – "міну-міну-міну"
  15. Німеччина – "біз-біз-біз" чи "мітц-мітц"
    Пуш-пуш, миц-миц, кис-кис: як кличуть котів у 30 різних країнах - фото 448174
  16. Швейцарія – "міц-міц-міц"
  17. Голландія – "пуш-пуш"
  18. Англія – "пус-пус-пус" чи "м'ю-м'ю"
  19. США – "кіті-кіті-кіті"
  20. Канада – "кірі-кірі-кірі"
  21. Аргентина – "мішь-мішь"
  22. Нова Зеландія – "кіті-кіті-кіті" чи "пус-пус-пус"
  23. Японія – "шу-шу-шу" чи "ойде"
  24. Китай – "мі-мі-мі" чи "ц-ц-ц"
  25. Росія – "кісь-кісь-кісь" чи "кіс-кіс-кіс"
  26. Ізраїль – "пс-пс-пс"
  27. Єгипет – "пис-пис-пис"
  28. Грузія – "піс-піс"
  29. Азербайджан – "пшіт-пшіт-пшіт" чи "піш-піш-піш"
  30. Іран – "пс-пс"

Якщо знаєте, як кличуть котів у інших країнах, – пишіть у коментарях!

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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