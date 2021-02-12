Говори красиво: колоритні українські вигуки на всі випадки життя

У постійній рубриці "Говори красиво" ми удосконалюємо нашу українську. Цього разу мовна поліція розбирає вигуки. Більше жодних "блінів" – читайте далі та дізнайтеся, які вигуки дійсно українські.

Наша мова – колоритна, емоційна та багата на вираження своїх думок за допомогою різних вигуків та колоритних слів. Переконайтеся, що українська може здивувати! Підготували для вас 20 українських вигуків.

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Обирайте вигуки з нашого переліку та дивуйте інших своєю українською мовою.

Українські вигуки:

Отакої!

Цей емоційний вигук можна використати, коли відчуває здивування чи прикрість.

Еге ж!

Вигук-підтвердження, який можна також вважати заохоченням.

Овва!

Вигук, який виражає здивування чи іронію.

А бодай тобі!

Це негативний лайливий вираз, використовується щодо іншої людини.

Ой лишенько!

Вигук у ситуації, коли відбулося щось погане та неочікуване.

Ґвалт!

Цей вигук-заклик, аби люди звернули увагу на того, хто вигукає. Зазвичай стосується того, що сталася якась прикра ситуація.

Агов!

Цим вигуком теж можна звернути на себе увагу. Ще можна привітатися, якщо людина йде далеко.

Леле!

Вигук на випадок неочікуваної неприємності.

Ги!

Пояснення цього вигуку залежить від інтонації, адже може набувати агресивних відтінків, або ж смішливих.

Дзуськи!

Цей вигук можна використати, щоб відігнати від себе когось й повідомити, що від вас нічого не вдасться отримати.

Ади!

Вживається при здивуванні або у випадку, коли хочеться звернути увагу на щось, тоді у значенні "дивись".

Хай йому грець!

Емоційний вигук, який не обов'язково скерований на когось конкретного. Його можуть вживати, коли щось не вдається.

Трясця!

Вигукайте це, якщо роздратувалися й переживаєте негативні емоції.

Ич!

Такий вигук може бути свідченням пихи людини, зверхності та зневаги.

Ось тобі й маєш!

Вигук на випадок розчарування, прикрості, коли не очікували такого фіналу.

Гей!

Цей вигук вживають як оклик при звертанні та бажанні привернути увагу.

Так отож!

Вигук на позначення переваги ваших аргументів над чиїмись.

Казна-що!

Коли все йде не за планом, все падає з рук, то вигукайте це.

Пхе!

Зневажливий вигук, який може означати відразу, огиду, нерозуміння або ж відчуття зверхності.

Отож-бо!

Цей вигук використовують зазвичай у діалозі, щоб позначити свою правоту.

Насправді українських вигуків є значно більше, тож якщо ви знаєте ще якісь цікаві варіанти – пишіть у коментарях!

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