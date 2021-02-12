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Говори красиво: колоритні українські вигуки на всі випадки життя
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У постійній рубриці "Говори красиво" ми удосконалюємо нашу українську. Цього разу мовна поліція розбирає вигуки. Більше жодних "блінів" – читайте далі та дізнайтеся, які вигуки дійсно українські.
Наша мова – колоритна, емоційна та багата на вираження своїх думок за допомогою різних вигуків та колоритних слів. Переконайтеся, що українська може здивувати! Підготували для вас 20 українських вигуків.
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Обирайте вигуки з нашого переліку та дивуйте інших своєю українською мовою.
Українські вигуки:
- Отакої!
Цей емоційний вигук можна використати, коли відчуває здивування чи прикрість.
- Еге ж!
Вигук-підтвердження, який можна також вважати заохоченням.
- Овва!
Вигук, який виражає здивування чи іронію.
- А бодай тобі!
Це негативний лайливий вираз, використовується щодо іншої людини.
- Ой лишенько!
Вигук у ситуації, коли відбулося щось погане та неочікуване.
- Ґвалт!
Цей вигук-заклик, аби люди звернули увагу на того, хто вигукає. Зазвичай стосується того, що сталася якась прикра ситуація.
- Агов!
Цим вигуком теж можна звернути на себе увагу. Ще можна привітатися, якщо людина йде далеко.
- Леле!
Вигук на випадок неочікуваної неприємності.
- Ги!
Пояснення цього вигуку залежить від інтонації, адже може набувати агресивних відтінків, або ж смішливих.
- Дзуськи!
Цей вигук можна використати, щоб відігнати від себе когось й повідомити, що від вас нічого не вдасться отримати.
- Ади!
Вживається при здивуванні або у випадку, коли хочеться звернути увагу на щось, тоді у значенні "дивись".
- Хай йому грець!
Емоційний вигук, який не обов'язково скерований на когось конкретного. Його можуть вживати, коли щось не вдається.
- Трясця!
Вигукайте це, якщо роздратувалися й переживаєте негативні емоції.
- Ич!
Такий вигук може бути свідченням пихи людини, зверхності та зневаги.
- Ось тобі й маєш!
Вигук на випадок розчарування, прикрості, коли не очікували такого фіналу.
- Гей!
Цей вигук вживають як оклик при звертанні та бажанні привернути увагу.
- Так отож!
Вигук на позначення переваги ваших аргументів над чиїмись.
- Казна-що!
Коли все йде не за планом, все падає з рук, то вигукайте це.
- Пхе!
Зневажливий вигук, який може означати відразу, огиду, нерозуміння або ж відчуття зверхності.
- Отож-бо!
Цей вигук використовують зазвичай у діалозі, щоб позначити свою правоту.
Насправді українських вигуків є значно більше, тож якщо ви знаєте ще якісь цікаві варіанти – пишіть у коментарях!
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