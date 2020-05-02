Пухнастий рятівник: у Канаді пильний кіт урятував сім'ю під час пожежі

Канадець Скотт Уайт прокинувся о пів на п'яту ранку в неділю від того, що його кіт Джої всіляко привертав до себе увагу. Пухнастик бродив кімнатою, муркотів і навіть стрибнув на груди до господаря, а потім тицьнув його лапою в обличчя, чого раніше не робив.

Скотт підскочив з ліжка і кинувся на кухню. Кілька годин до того він увімкнув мультиварку, в якій повільно підігрівалася цибуля для варення, і забув вимкнути прилад перед тим, як лягти спати. Мультиварка спалахнула, у кухні стояв дим, але на нього не зреагував датчик пожежної сигналізації, який стояв за шість метрів від приладу.

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Господар загасив вогонь, який вдалося помітити тільки завдяки коту. Скотт і його наречена не очікували, що хорошим сторожем виявиться Джої, а не десятимісячне щеня, якого вони нещодавно взяли. Пес у цей час мирно спав.

Самого Джої закохані взяли з притулку близько двох з половиною років тому. У притулку кота збиралися приспати. Тепер кіт-герой користується заслуженою пошаною у всій окрузі, у нього навіть з'явився іменний кошик з подарунками. Також пухнастик має свою сторінку в інстаграмі, де його господарі викладають милі фото та відео з ним.

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