Як подолати апатію: дієві та прості поради

Святковий сезон завершися, а з ним прийшло відчуття спустошення та відсутність бажання хоч щось робити? Це може вказувати на апатію, з якою також можна боротися.

Якщо у вас зникла жага та натхнення до справ чи занять, то не обов'язково картати себе та знаходити пояснення для інших. Цілком можливо, що ви стикнулись з апатією, пише Психологічна підтримка.

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"Апатія – це стан байдужості або придушення таких емоцій, як турбота, мотивація або пристрасть. В апатичної людини відсутня цікавість або занепокоєння щодо емоційного, соціального, духовного або фізичного життя", – йдеться у повідомленні.

Тому не дивно, що у такий період не лише складно зосередитись на рутинних справах, а й взагалі робити хоч щось, що не найкраще позначається на загальному самопочутті та якості життя.

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Як подолати апатію?

Дотримуйтесь режиму сну. Виділіть на нічний відпочинок щонайменше 8 годин, а перед сном провітрюйте спальню, влаштовуйте невеликі прогулянки та думайте про хороше. Влаштуйте генеральне прибирання. Коли ви позбавитесь всього непотрібного, старого та того, що викликає негативні емоції, то станете ясніше мислити. Зробіть собі подарунок. Приміром, придбайте те, що давно хотіли, зустріньтесь з близькими у новому місці, отримайте хороші враження. Перегляньте своє коло спілкування. Якщо у ньому є панікери, песимісти, а також люди, яким подобається скаржитись та відмовлятись від відповідальності, то їм навряд чи місце серед ваших близьких. А от спілкування з позитивними людьми принесе радість. Не мовчіть. Якщо вам не вдається самотужки подолати апатію, то поділіться своїми хвилюваннями з близькими або ж з психологом. Дбати про своє ментальне здоров'я цілком нормально.

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