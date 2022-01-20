4 ознаки того, що вас не поважають у стосунках

Ніхто не обіцяв, що стосунки – це легко. Але це не означає, що життя з іншою людиною має нагадувати пекло! Ось ознаки неповаги у стосунках, на які ви не повинні заплющувати очі.

Ці "тривожні дзвіночки" не можна ігнорувати, пише bhub.

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Сварки на людях

Все добре, що ви можете сказати про свого партнера, можна сказати на людях. А все погане краще залишити для особистих розмов. Лаяти людину на людях, значить домогтися тільки негативної реакції у відповідь або прихованої образи.

Неприпустима поведінка у соцмережах

Коли ви помічаєте, що ваш партнер залишає лайки та коментарі до фотографій своїх колишніх або пізно вночі листується з іншими людьми, це явно вказує на те, що у нього є запасні варіанти.

Секс із примусу

Такий секс незалежно від того, чи є ви в офіційних стосунках, є насильством. Чоловік, який поважає свою партнерку, не вимагатиме від неї близькості, коли вона цього не хоче, погано почувається, зайнята тощо.

Погані стосунки з рідними чи друзями

Він не має їх любити. Але він має бути чемним і ввічливим, він має шанобливо ставитися до них, тим самим показуючи свою повагу.

4 ознаки того, що вас не поважають у стосунках

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