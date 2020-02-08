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Головна ознака, що ваші стосунки – це надовго
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Психологи розповіли, що має бути у партнерів одночасно, щоб стосунки були здоровими і міцними.
Якщо один партнер дорослий, а другий поводиться як примхлива маленька принцеса, яка застрягла в своїй інфантильності?
І ще: Як перевірити свою сумісність з потенційною другою половинкою
Навколо надто багато прикладів, коли дівчина одна на своїх тендітних плечах намагається витягнути відносини, сім'ю. За двох намагається бути практичною, усвідомленої, розважливою. Зазвичай, вона хоче порушити фундаментальний закон, що стосунки це рух назустріч один одному, 50-50.
Дитячо-батьківські стосунки, не інакше. Що якщо рівні розвитку особистостей в парі різні? Тоді взаєморозуміння буде сильно кульгати, і ні про які здорові відносини не може бути й мови. Яка може бути співпраця? Діалог? Баланс "брати-віддавати"?
І тут може з'явитися спокуса проспівати мантру "він зміниться" і намагатися його "дотягнути" до свого рівня усвідомленості. Спроба за спробою. До чого ж ми прийшли? Стійкі стосунки тримаються не на спробах змінити, вимогах, обмеження, надіях на світле майбутнє, а на духовній зрілості обох партнерів. Тут і зараз.
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