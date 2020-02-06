На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Скільки можна і скільки потрібно займатися сексом: поради експертів
-
- 231
Нас настільки загнали у рамки всіляких норм, що навіть у питаннях, пов'язаних із сексом стає цікаво, що вважається "дефіцитом", а що – перенасиченням. Отже, розповідаємо вам, скільки можна та скільки потрібно займатися сексом.
Відразу ж зазначимо, що кількість інтимних сеансів – справа індивідуальна. Втім, експерти висловлюють свої припущення, які ґрунтуються на відповідях респондентів.
І ще: Що впливає на вподобання жінки в сексі: деякі фактори вас здивують
Скільки потрібно займатися сексом?
Науковці під час досліджень порахували, скільки людині необхідно займатися сексом, щоб вона почувалася щасливою. У 2015 році 30 тисяч людей взяли участь в опитуванні, що дозволило виявити певну закономірність. Отже, пари, які займалися сексом хоча б раз на тиждень, були щасливішими за тих, у кого це траплялося рідше. Цікаво, що ті, хто займався сексом частіше, ніж раз на тиждень, не ставали від цього ще щасливими. Виходить, що норма – це раз на сім днів.
Але було й інше дослідження, яке довело, що відсоток щасливих людей серед тих, хто займався коханням 2-3 рази на тиждень, був вищим, ніж серед тих, у кого секс траплявся раз на тиждень. Усе це свідчить про те, що загальноприйнятої норми не існує. Все дуже індивідуально.
Скільки можна займатися сексом?
Інше питання в тому, скільки можна займатися коханням без шкоди для здоров'я. Тут все не менш заплутано, але є кілька нюансів: випадки, коли гіперсексуальність вже шкодить.
#1. Залежність. Є суттєва різниця між гіперсексуальністю і аддикцією. Друге значно страшніше, оскільки заняття коханням стають, по суті, наркотиком. Це може бути і втрата контролю, і секс з ризиком для здоров'я, і навіть спроба заглушити стрес або депресію.
#2.Погіршення стану здоров'я. Коли часті заняття сексом починають приносити шкоди організму, варто зупинитися. Проблеми, до речі, можуть бути різні – від банального зневоднення до втрати статевого здоров'я.
#3.Різні сексуальні темпераменти. Один з партнерів може потребувати щоденного інтиму, в той час, як інший – рідше. Проблему ну ніяк не варто вирішувати питання ціною здоров'я і гарного самопочуття. Наполегливо рекомендуємо у цьому випадку пошукати компроміс.
З упевненістю можна сказати лише одне: скільки сексу б не було в житті, він повинен приносити радість і задоволення.
Читайте також: Саме ці жінки найбільше люблять секс
- 06 лютого
-
23:56iPhone 11 Pro може бути небезпечним для здоров'я: що з ним не так
-
23:19У мережі з'явилися офіційні фото нового Audi S3 Sportback
-
22:52Скільки можна і скільки потрібно займатися сексом: поради експертів
-
22:22Samsung блокує "сірі" телевізори: як обійти блокування
-
21:45Jerry Heil переплутали з Alyona Alyona
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
21:19Як не постраждати під час ожеледиці
-
21:017 лютого 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:56Три вчинки чоловіка, які жінка помилково вважає зрадою
-
20:45Найгірша подруга 7, 8 серія: дивитись онлайн фінал серіалу на 1+1
-
20:20Кохана Роналду презентувала йому на день народження цікавий подарунок
-
20:00День бармена: 5 смачних алкогольних коктейлів, які легко зробити самому
-
19:53Як будильник впливає на здоров'я організму
-
19:43Lamborghini відреставрувала рідкісну Miura SVJ
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
19:24Главу митниці Максима Нефьодова помітили на закритому секс-шоу (відео 18+)
-
19:13Метушливий койот і повільний борсук стали зірками мережі: кумедне відео
-
18:55Яка музика краще підходить для тренувань
-
18:41Apple Watch заткнули за пояс швейцарські годинники: як їм це вдалося
-
18:21Джулія Робертс здивувала татуюванням на попереку: фотофакт
-
18:14Що впливає на вподобання жінки в сексі: деякі фактори вас здивують
-
18:01Гороскоп на 7 лютого 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:50Як перевірити свою сумісність з потенційною другою половинкою
-
17:41Apple планує перетворити iPhone на універсальний ключ для автомобіля
-
17:20Найкрасивіша жінка у світі знялася у мереживному корсеті
- 06 лютого
-
22:52Скільки можна і скільки потрібно займатися сексом: поради експертів
-
20:00День бармена: 5 смачних алкогольних коктейлів, які легко зробити самому
-
18:14Що впливає на вподобання жінки в сексі: деякі фактори вас здивують
-
16:14Як зекономити на покупці флагманського смартфона у 2020 році
-
13:42Відео дня: нова курйозна бійка у Верховній Раді, що схожа на танці
-
12:25ДІЯ запрацювала: де скачати додаток і які держпослуги там уже доступні
-
11:28Літаки: KAZKA випустила кліп на саундтрек до фільму "Побачення у Вегасі"
-
10:20Як побороти страх перед візитом до стоматолога: корисні поради від Супрун
-
07:14Погода в Україні 6 лютого: у яких областях очікується снігопад
- 05 лютого
-
21:10Сашко Положинський йде з гурту Тартак: відеозвернення співака
-
19:00Роналду чи Неймар? Тест про футболістів для справжніх вболівальників
-
17:33Україну засипало снігом: красиві фото і прикольні меми з соцмереж
-
14:31Луї Сі Кей вперше виступить в Україні: жарти і цитати скандального коміка
-
11:27Более или Менее: DANTES відкидає стереотипи про чоловіків у новому кліпі
-
09:23Модний тренч та стильні кросівки: як би одягалися історичні українські постаті у наш час
-
07:30В Україні запрацював онлайн-сервіс розмитнення авто
- 04 лютого
-
21:31Саме ці жінки найбільше люблять секс
-
20:00Чому росте долар і яким буде курс валют: пояснення експертів
-
18:31Як змінилися улюблені актори Поліцейської академії
-
16:00ТЕСТ: Наскільки ти впевнений користувач Facebook?
-
14:15Відбір на Євробачення 2020: учасники і пісні першого півфіналу
-
12:14Чи є життя після iPhone: смартфони для тих, хто хоче перейти на Android
-
11:36KHAYAT – Call for love: слухайте пісню на Нацвідбір Євробачення 2020
-
07:15Погода в Україні 4 лютого: похолодання і тумани
- 03 лютого
-
22:53ТОП-3 типи продуктів, які можуть викликати безсоння