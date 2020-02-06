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Скільки можна і скільки потрібно займатися сексом: поради експертів

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А як часто займаєтесь сексом ви? - фото 1
А як часто займаєтесь сексом ви?

Нас настільки загнали у рамки всіляких норм, що навіть у питаннях, пов'язаних із сексом стає цікаво, що вважається "дефіцитом", а що – перенасиченням. Отже, розповідаємо вам, скільки можна та скільки потрібно займатися сексом.

Відразу ж зазначимо, що кількість інтимних сеансів – справа індивідуальна. Втім, експерти висловлюють свої припущення, які ґрунтуються на відповідях респондентів.

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Скільки потрібно займатися сексом?

Науковці під час досліджень порахували, скільки людині необхідно займатися сексом, щоб вона почувалася щасливою. У 2015 році 30 тисяч людей взяли участь в опитуванні, що дозволило виявити певну закономірність. Отже, пари, які займалися сексом хоча б раз на тиждень, були щасливішими за тих, у кого це траплялося рідше. Цікаво, що ті, хто займався сексом частіше, ніж раз на тиждень, не ставали від цього ще щасливими. Виходить, що норма – це раз на сім днів.

Статистика свідчить про те, що достатньо займатися сексом раз на тиждень - фото 384520
Статистика свідчить про те, що достатньо займатися сексом раз на тиждень

Але було й інше дослідження, яке довело, що відсоток щасливих людей серед тих, хто займався коханням 2-3 рази на тиждень, був вищим, ніж серед тих, у кого секс траплявся раз на тиждень. Усе це свідчить про те, що загальноприйнятої норми не існує. Все дуже індивідуально.

Скільки можна займатися сексом?

Інше питання в тому, скільки можна займатися коханням без шкоди для здоров'я. Тут все не менш заплутано, але є кілька нюансів: випадки, коли гіперсексуальність вже шкодить.

Іноді секс може викликати залежність - фото 384519
Іноді секс може викликати залежність

#1. Залежність. Є суттєва різниця між гіперсексуальністю і аддикцією. Друге значно страшніше, оскільки заняття коханням стають, по суті, наркотиком. Це може бути і втрата контролю, і секс з ризиком для здоров'я, і ​​навіть спроба заглушити стрес або депресію.

#2.Погіршення стану здоров'я. Коли часті заняття сексом починають приносити шкоди організму, варто зупинитися. Проблеми, до речі, можуть бути різні – від банального зневоднення до втрати статевого здоров'я.

#3.Різні сексуальні темпераменти. Один з партнерів може потребувати щоденного інтиму, в той час, як інший – рідше. Проблему ну ніяк не варто вирішувати питання ціною здоров'я і гарного самопочуття. Наполегливо рекомендуємо у цьому випадку пошукати компроміс.

З упевненістю можна сказати лише одне: скільки сексу б не було в житті, він повинен приносити радість і задоволення.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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