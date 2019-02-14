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Як покращити собі настрій за лічені хвилини

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Не полінуйтесь вийти на 5 хвилин, аби подихати повітрям - фото 1
Не полінуйтесь вийти на 5 хвилин, аби подихати повітрям

Учені з Університету Реджайна (Канада) опублікували дослідження, в якому стверджують, що якщо проводити щодня на вулиці бодай п'ять хвилин, то це може неабияк підняти настрій. Пояснюємо, як вони дійшли до такого геніального висновку ;)

Під перебуванням на вулиці, зрозуміло, не мається на увазі час, який ми витрачаємо, аби дістатися до роботи/університету тощо. Виходити на вулицю, запевняють психологи, слід у розпал робочого дня, щоб протягом кількох хвилин відпочити та зробити коротку перерву.

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Дослідники провели тест: група студентів перебувала у приміщення та виконувала різні завдання. Потім частину з них попросили вийти з аудиторії на вулицю на п'ять хвилин. Решта учасників експерименту в цей час продовжували працювати. Після повернення фокус-групи вчені виміряли емоційний фон студентів: у тих, хто перебував у будівлі весь час, він був нейтральним. А ті, хто були на вулиці, відчували позитивні емоції.

Науковці рекомендують виходити на 5 хвилин на вулицю - фото 307776
Науковці рекомендують виходити на 5 хвилин на вулицю

Одна з авторів дослідження Кетрін Д. Арбутнотт заявила, що для людей, зайнятих розумовою діяльністю, коротке перебування на вулиці – найпростіший і найдоступніший спосіб підбадьоритися.

Той факт, що перерви допомагають зберегти працездатність та бережуть наше емоційне здоров'я, завжди був очевидний, – розповідає вона. – Але скажіть, хто з нас виходить на вулицю, коли хоче зробити перерву?

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Джерело: tandfonline
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