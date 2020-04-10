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Психологи розповіли, яким жінкам щастить у коханні

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Стосунки / psychologies

Якості, які забезпечують жінці стійкі любовні стосунки.

Жінка, якій щастить у коханні, сприймає себе цілком, навіть якщо бажає щось змінити в собі. В основі її ставлення до себе лежать любов і повагу, вона постійно піклується про це і підтримує їх. Вона просто цінує себе, а не шукає стосунків для підтримки самоповаги.

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Вона не відрікається від свого ставлення до будь-яких сторін життя, включаючи сексуальне, не пригнічує ні "негативні", ні "позитивні" емоції. Вона плекає і "вирощує" кожну грань самої себе: свою особистість, свою зовнішність, свої вірування і цінності, свої інтереси і досягнення.

Її самооцінка досить висока, тож вона отримує задоволення від перебування в суспільстві чоловіків, які гарні просто такими, якими вони є. Їй не треба бути для когось потрібною, щоб відчути, що вона гідна людина. Вона дозволяє собі бути відкритою і довірливою з деякими людьми. Вона не боїться, що люди знатимуть її досить глибоко, але вона також не дозволяє експлуатувати себе людям, які не зацікавлені в її добробуті.

Вона формулює для себе питання наступним чином: "Наскільки хороші для мене ці стосунки? Чи сприяють вони моєму зростанню? Чи дозволяють мені бути тим, ким я можу бути?"

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Джерело: psychologies
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