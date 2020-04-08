15 простих порад для чоловіків, які хотіла б дати кожна жінка перед сексом

Іноді недостатньо просто добре володіти своїм тілом, знати всі її ерогенні зони та влаштувати романтичну атмосферу в домі. Є низка моментів, які можуть зіпсувати вашу інтимну зустріч. До вашої уваги 15 порад, які чоловікам хотіли б дати жінки перед сексом.

Візьміть на озброєння, аби не залишитися з носом у цю ніч!

До теми: Ваш секс буде максимально яскравим: топ порад від експертів

1. Не кожен чоловік може бути привабливим і не кожна жінка буде вас до останнього відмовляти в сексі. Головне все правильно робити. Ваш шлях до ліжка починається з самого початку зустрічі. Так що перед будь-яким побаченням обов'язково прийміть душ. Кожен чоловік пахне. Деяким жінкам подобається запах чоловіка, деяким ні, але жодна жінка не збирається терпіти сморід, який можете створити ви, якщо не дотримуватиметеся правил гігієни.

Не полінуйтесь прийняти душ

2. Чисті зуби так само важливі, як чистий пах і пахви. Не забувайте почистити зуби після ванни. Під час поцілунку, або коли ви сидите напроти один одного, дівчина не буде довго терпіти ваш запах з рота або шматочки м'яса, які застрягли між зубів. Якщо хоч щось під час побачення її буде відштовхувати, вона відразу ж захоче якомога швидше закінчити його і забути цей жахливий вечір. Стежте за тим, щоб такого не сталося

3. Перед сексом не їжте занадто багато, інакше він може несподівано перерватися і ви швидко побіжите до туалету. Легкий салат, фрукти, шампанське і вино, ось що вам потрібно перед сексом. Креветки входять до списку продуктів, які можуть продовжити інтим.

4. Не пийте дуже багато алкоголю. Всім відомо, що алкоголь в чоловікові викликає більше бажання, але зменшує його можливості. Так само, коли чоловік напідпитку, шанси на секс з бажаною дівчиною рідко падають, тому що жодна жінка не захоче займатися нудним, сонним сексом з чоловіком, у якого все думки йдуть не на партнерку, а кудись дуже далеко.

Алкоголем зловживати не слід

5. Без ерегованого пеніса не буде повноцінного сексу. Ніколи не починайте входити в неї у стані відсутнього збудження. Нічого доброго з цього не вийде. Або збуджуйтесь самі, або натякніть дівчині, що вам потрібна допомога.

6. Завжди використовуйте презерватив. Навіть, якщо вам здається що жінка навпроти вас невинна так само, як і монашка. Під час стосунків, ніхто не відміняв зрідка робити тести на венеричні хвороби.

7. Чоловіками завжди був важливий розмір пеніса. Варто розуміти, що завжди знайдеться член, який виявиться меншим, ніж ваш. Жінки віддають перевагу середньому розміру, який становить 14-17 см у довжину і 4-5 см у діаметрі. Головне вміти користуватися тим, що у вас є, а не хвалитися його розмірами.

8. Не поспішайте. Почніть з розслабляючого масажу, особливо коли у партнерки був важкий день. Не шкодуйте олії для масажу.

Секс не любить поспіху

9. Ваша жінка повинна знати, наскільки вона приваблива для вас за допомогою поцілунків, компліментів і тому, як ви оригінально і наполегливо її домагаєтеся. Ніколи не ігноруйте її грудей і інші ерогенні зони.

10. Як чоловіки, так і жінки зрідка влаштовують собі такі дні, коли вони просто не хочуть займатися сексом. Неважливо, це робочий день або вихідний, але зрозуміти свого партнера варто, а в майбутньому ви за це можете отримати нагороду.

11. Крім кліторального оргазму, кожна жінка хоче відчути вагінальний оргазм, який з'являється під час сексу, якщо чоловік, звичайно, вміє поводитися зі своїм пенісом.

12. Жінки – повільно займисті створення. Варто подражнити дівчину перед наближенням до мети. Нехай вона божеволіє від бажання, коли ваші губи або руки опустяться трохи нижче, але вам головне продовжувати тягнути до останнього.

13. Гімнастика, нові пози це звичайно добре. Але чим частіше під час статевого акту ви будете міняти пози, тим менше задоволення почне отримувати партнерка. Під час статевого акту рекомендується за раз використовувати не більше, ніж 3 пози.

Не зловживайте кількістю поз

14. Не варто думати, що ваша жінка повністю задоволена своєю фігурою. Таких створінь просто немає! Навіть коли вона щоранку бігає по пів години, займається фітнесом, відвідує йогу, вона все одно буде чимось незадоволена. Якщо ви вважаєте, що у твоєї партнерки красиве, сексуальне тіло, будь ласка, скажіть їй це!

15. Завжди знімайте шкарпетки!

Як бачите, нічого надскладного немає. Головне – прислухатися до своєї партнерки та відчувати її. Отримуйте задоволення та кохайтеся, адже ми того варті!

Читайте також: 10 ерогенних зон жінок, які має знати кожен чоловік