Насправді не привабливо: жінки розповіли, які дії чоловіків зовсім не сексуальні

Часто чоловіки намагаються вразити представниць прекрасної статі доволі дивними речами, тож в мережі вирішили розібратись, чи справді вони працюють. Жінки розповіли про невдалі дії хлопців, які потенційні партнери вважають привабливими.

На платформі Reddit користувач з ніком Ulcrar почав тред, щоб визначити, що ж не так роблять чоловіки у намаганні підкорити красунь. За короткий час допис зібрав понад 10 тисяч коментарів, з яких можна зробити підручник антипорад для хлопців.

До теми: Представники цих знаків Зодіаку стають ідеальними чоловіками

Ось 12 найпоширеніших дій, які зовсім не приваблюють жінок:

Коли на сайтах знайомств він розміщує фото з тропічного курорту в оточенні дівчат.

Коли хлопець поводиться надто маскулінно.

Коли хлопець робить у закладі замовлення замість дівчини.

Коли хлопець пише щось на кшталт "ей крихітко, сексі/ будь-що пов'язане з повіями і сексом".

Коли хлопець розповідає, який він крутий в сексі.

Коли хлопець намагається показати, що він розумніший за дівчину.

Коли хлопець хизується тим, який у нього дорогий будинок чи машина, чи будь-що.

Коли хлопець хвалиться кількістю підписників в соцмережах.

Коли хлопець показує з себе "альфу", погано ставлячись до інших людей.

Коли хлопець розповідає про власні бійки.

Коли хлопець хвалиться кількістю жінок, з якими переспав.

Коли хлопець надсилає фото свого пеніса.

Читайте також: Три способи покращити ваші стосунки