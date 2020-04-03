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Насправді не привабливо: жінки розповіли, які дії чоловіків зовсім не сексуальні

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Що не варто робити чоловікам - фото 1
Що не варто робити чоловікам

Часто чоловіки намагаються вразити представниць прекрасної статі доволі дивними речами, тож в мережі вирішили розібратись, чи справді вони працюють. Жінки розповіли про невдалі дії хлопців, які потенційні партнери вважають привабливими.

На платформі Reddit користувач з ніком Ulcrar почав тред, щоб визначити, що ж не так роблять чоловіки у намаганні підкорити красунь. За короткий час допис зібрав понад 10 тисяч коментарів, з яких можна зробити підручник антипорад для хлопців.

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Ось 12 найпоширеніших дій, які зовсім не приваблюють жінок:

  • Коли на сайтах знайомств він розміщує фото з тропічного курорту в оточенні дівчат.
  • Коли хлопець поводиться надто маскулінно.
  • Коли хлопець робить у закладі замовлення замість дівчини.
  • Коли хлопець пише щось на кшталт "ей крихітко, сексі/ будь-що пов'язане з повіями і сексом".
  • Коли хлопець розповідає, який він крутий в сексі.

via GIPHY

  • Коли хлопець намагається показати, що він розумніший за дівчину.
  • Коли хлопець хизується тим, який у нього дорогий будинок чи машина, чи будь-що.
  • Коли хлопець хвалиться кількістю підписників в соцмережах.
  • Коли хлопець показує з себе "альфу", погано ставлячись до інших людей.
  • Коли хлопець розповідає про власні бійки.
  • Коли хлопець хвалиться кількістю жінок, з якими переспав.
  • Коли хлопець надсилає фото свого пеніса.

via GIPHY

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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